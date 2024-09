La fiera, i divertimenti e gli eventi che animano Rubiera nel fine settimana

Sabato 28 e domenica 29 settembre Rubiera è in fiera: domenica, dopo il mercato tradizionale del sabato, 90 espositori ne animeranno il centro storico per tutta la giornata attirando curiosi e appassionati di acquisti d’occasione con il Gran Mercato della Fiera.

Il luna park, con le sue giostre e i suoi divertimenti, sarà per i ragazzi motivo di svago (e incontri) in Piazza del Popolo. I bambini potranno invece “scatenarsi” sulle attrazioni collocate in Viale Aldo Moro. Ma i divertimenti non si fermeranno domenica perchè le attrazioni del Luna Park funzioneranno ancora a Rubiera fino a martedì 1° ottobre.

Gli appuntamenti non finiscono qui: oltre ai divertimenti sono previsti in calendario svariati eventi.

Sabato 28 settembre alle 11 inaugura la mostra d’arte Amici Pelosi (in Sala Civica Artemisia Gentileschi in Via Terraglio, 6) a cura di RubierArt Aps. L’esposizione rimarrà aperta sabato 28 e domenica 29 settembre, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 21 e proseguirà anche nei giorni successivi.

Sotto il Portico del Municipio, dalle 9 alle18, invece sarà installata un’ Esposizione di opere con dimostrazione d’artista sempre a cura di RubierArte Aps.

Alle 17, presso il Complesso Monumentale De L’Ospitale in via Fontana 2, si svolgerà la presentazione del libro “Alle sorgenti della nostra storia. Profili di insegnanti reggiani”. Il volume, curato da Luciano Bonacini, Luciano Rondanini, Giuseppe Adriano Rossi, Cristian Ruozzi con la consulenza di Sandro Spreafico, raccoglie oltre 170 profili di educatori che hanno operato nei diversi ordini scolastici nel corso del Novecento tra il Cusna e il Po. I relatori daranno voce alle testimonianze più significative per la comunità rubierese

Domenica 29, allo Spazio Giovani, dalle 9 alle 19.30, si svolgerà il Torneo regionale di Magic the Gatering, torneo di carte giocabili, a cura di Herberia Arcana.

Alle 11, (Sala Civica Artemisia Gentileschi in Via Terraglio, 6) Sergio Greco presenterà il suo libro “Voglio stare in GATTAbuia” e dialogherà con Monica Morselli, volontaria ENPA, sull’amore per gli animali, le adozioni e sul delicato tema della pet therapy nelle carceri, reso possibile grazie ad eccezionali progetti sociali ed animalisti. La presentazione del libro sarà accompagnata dalle coinvolgenti musiche di Fabio Biaggi, Simona Greco e Bartolomeo Daniele Liguori. Seguirà un piccolo buffet offerto a tutti i presenti

Ma gli appuntamenti proseguiranno anche dopo la fiera con letture ad alta voce e spettacoli ancora nel mese di ottobre: Rubiera è viva e ricca di energie!

Sul sito tutti i dettagli e le informazioni.