Domenica 29 settembre torna Bologna Sport Day ai Giardini Margherita

Domenica 29 settembre dalle 10 alle 19 ai Giardini Margherita un’intera giornata sarà dedicata alla promozione dell’attività motoria per tutte e tutti, in una grande festa che si concluderà con un concerto finale alle ore 18.

Bologna Sport Day è la grande celebrazione cittadina dello sport, elemento cardine sul quale sviluppare una sana evoluzione personale e sociale, in termini di benessere salutare e relazionale. Ad animare uno dei contesti verdi più amati dai bolognesi saranno le tante discipline proposte gratuitamente dalle associazioni sportive che hanno risposto all’appello del Comune di Bologna.

“Mancano ormai pochi giorni al grande evento sportivo dell’anno ai Giardini Margherita – dichiara l’assessora allo Sport Roberta Li Calzi -, la festa di tutto lo sport bolognese che ci piace anche definire il nostro “compleanno” perché lo viviamo come una festa alla quale partecipa tutto il settore sport e che dà il via alle attività dopo il periodo estivo e riapre le porte dei nostri impianti sportivi a tutta la città.”

Tra i prati e i campetti dei Giardini, suddivisi in 4 aree, si potrà godere di un grande momento collettivo in cui sperimentare, senza limiti generazionali, di genere e di capacità fisiche, tutte le discipline sportive offerte, comprese quelle dedicate a persone con disabilità. Chiunque potrà confrontarsi e divertirsi partecipando alle prove pratiche o assistendo alle esibizioni e ai tornei organizzati.

BSD è inserito anche quest’anno nella Settimana Europea dello Sport (EWOS) promossa dall’Unione Europea, organizzata per l’Italia dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri con la collaborazione di Sport e Salute.

EWOS prosegue come gli anni precedenti con la campagna di promozione utilizzando lo slogan #BEACTIVE e sviluppando i 3 obiettivi principali dell’edizione 2024: inclusione, benessere e appartenenza.

Alle ore 12 l’assessora Roberta Li Calzi, con i rappresentanti del Parlamento europeo Elisabetta Gualmini e Stefano Bonaccini, salirà sul palco situato nell’area 3 per salutare tutti i partecipanti.

Con loro anche la nuova Mascotte di Bologna Sport Day, che rallegrerà la giornata testando insieme al pubblico presente i vari sport e rendendosi disponibile per qualche scatto insieme ai bambini e alle bambine. Proprio loro alle 12 saranno chiamati a sceglierne il nome, tra quelli selezionati dal Settore Sport.

Il giorno precedente, sabato 28 settembre pomeriggio, la Mascotte sarà presente nella zona T nel centro di Bologna per informare e invitare la cittadinanza alla giornata di festa dedicata allo sport.

Alle 12.30, Roberta Li Calzi, Elisabetta Gualmini e Stefano Bonaccini, si sposteranno nell’area della ex cabina Enel per l’inaugurazione della nuova stazione multifunzionale per il fitness “Street Workout, ottenuta grazie un Patto di collaborazione tra il Settore Sport del Comune di Bologna e Terzo settore. L’allestimento della postazione, avvenuto per opera di Sportfund Fondazione per lo sport Onlus, in collaborazione con l’associazione Re-Use With Love OdV, ha lo scopo di rappresentare un punto di aggregazione permanente per il movimento all’aria aperta.

Alle 18, novità di questa edizione, avrà avvio il concerto con i giovani del Laboratorio Musicale Villa Mazzacorati – fucina di alcuni gruppi giovanili della città – con le loro band: i Northern lights con i ritmi alternative rock, sound caratterizzato da groove ritmati e atmosfere intime, i Gegenhalt, con la loro energica miscela alt-rock al gusto di emo e post-hardcore e i The Pitz con musica caraibica, sonorità reggae e rock dal sapore latino.

Sempre nell’area 3, vicino al palco, sarà presente la zona food organizzata da Conad, fruibile per l’intera giornata, in modo da consentire alle persone di rimanere all’interno del parco per l’intero sviluppo della festa e dare la possibilità di sfruttare il più possibile la giornata con esperienze e sperimentazioni sportive.

Il rifornimento idrico sarà curato dal Gruppo Hera, per cui l’invito è quello di portare con sé la propria borraccia: sarà infatti possibile attingere alle risorse di acqua che Hera fornirà tramite i mezzi che stazioneranno ai Giardini e le fontane presenti lungo il parco. L’evento infatti aderisce a Bologna Missione Clima, per sensibilizzare sul tema ecologico e stimolare un uso consapevole delle risorse del pianeta.

Pubblica Assistenza Bologna partecipa al Bologna Sport Day con un punto di emergenza nella postazione di viale Meliconi in area 4. Quest’anno, durante tutta la giornata, eseguirà per il pubblico presente una serie di dimostrazioni degli interventi da svolgere in caso di arresto cardiaco.

All’interno dell’area 1 sarà allestito lo spazio della Polizia Locale, dove bambini e bambine 6-12 anni avranno a disposizione biciclette (si potrà anche utilizzare la propria) e caschetti, per svolgere uno o più giri all’interno della una pista organizzata ad hoc ed imparare alcune regole relative all’educazione stradale. Al termine del percorso sarà rilasciata la “patente del ciclista”.

Nell’area 2 sarà presente anche la Protezione Civile con un gazebo, per fornire informazioni sul rischio sismico, uno dei rischi naturali che più interessa il nostro Paese e dal quale ci si può difendere attraverso la conoscenza del fenomeno.

Durante tutta la giornata è attivo il gazebo del Settore Sport, posizionato all’entrata del parco da Porta Santo Stefano, area 4, dove è possibile ricevere informazioni e materiali promozionali della giornata.

Bologna Sport Day è organizzato dal Comune di Bologna e Sport e Salute – con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna – in collaborazione con Comitato Italiano Paralimpico – Regione Emilia-Romagna, CONI Comitato Regionale Emilia-Romagna e con ACSI, AICS Bologna, CSI Comitato di Bologna, FIP Emilia-Romagna, UISP Comitato di Bologna, con il sostegno di Azienda USL di Bologna, Gruppo Hera, TPer, Pubblica Assistenza Città di Bologna e grazie a Conad, Circuito Cinema Bologna, Confcommercio, Decathlon e SCI Società Concessioni Internazionali.

Hanno aderito a Bologna Sport Day 2024 oltre ottanta associazioni sportive.