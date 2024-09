Consiglio comunale del 26 settembre a Formigine: viabilità e rifiuti fra le interrogazioni

Ripartiti i lavori del Consiglio comunale di Formigine: nella prima seduta di settembre si è iniziato da una interpellanza sulla segnaletica stradale proposta dal consigliere Giacobazzi. Ad essa l’assessore Corradini ha dato riscontro evidenziando l’esistenza di un gruppo di lavoro dedicato alla sicurezza e alle manutenzioni stradali che si riunisce ogni 15 giorni per prendere in considerazione tutte le segnalazioni giunte da parte dei cittadini. Seconda istanza (presentata dalla consigliera Sarracino), a tema raccolta differenziata.

Sulle innovazioni al servizio di gestione rifiuti, l’assessore Lombardo ha dichiarato: “la prima innovazione al servizio che verrà effettuata, come soluzione che punta a migliorare la gestione dei rifiuti nel nostro comune e facilitare la raccolta differenziata per i nostri cittadini, riguarda il parcheggio ex AGIP la cui complessiva riqualificazione ha preso il via nelle scorse settimane. L’amministrazione infatti, in collaborazione col gestore Hera ha deciso di installare una zona cosiddetta “Eco Smarty” per il conferimento di carta e plastica in bidoni dedicati funzionanti con tessera alimentati a energia solare. Questa innovativa soluzione rappresenta un passo importante per incoraggiare la raccolta differenziata, poiché permetterà ai cittadini di conferire carta e plastica non solo durante i giorni stabiliti per la raccolta, ma anche in altri giorni della settimana. Questo è particolarmente utile per coloro che per motivi di lavoro o impegni personali, non riescono a rispettare il calendario di raccolta. Per ora verrà installata la prima sul territorio Formiginese ma ciò non esclude che in futuro – se le valutazioni saranno positive e i conferimenti significativi – se ne possano installare altre sul territorio”.

L’assessore ha anche ricordato come sia già disponibile a Formigine per i condomini densamente abitati che ne facciano richiesta il servizio di posizionamento di bidoni carrellati dedicati. Nella parte deliberativa tanti atti di natura economico finanziaria: approvate le delibere su una variazione di bilancio, il DUP (Documento Unico di Programmazione), il bilancio consolidato, la modifica al regolamento di contabilità armonizzata, la nomina del collegio dei revisori dei conti per il triennio 2024-2027.

Presentando il DUP il sindaco Elisa Parenti ha affermato: “Questo fondamentale atto di programmazione contiene moltissimi elementi di bilancio, demografici, sui servizi, ma soprattutto le prime indicazioni sulla previsione di opere pubbliche di primario interesse, a partire dalla previsione del nuovo polo per l’infanzia 0-6 delle prampolini di Casinalbo, investimento principale di una pianificazione che attualmente prevede 23 milioni di investimenti spalmati sul triennio 25/27 all’interno dei quali trovano posto anche manutenzione per aree verdi e strade, riqualificazioni di impianti sportivi, restauro di luoghi religiosi come la Pieve di Colombaro, l’avvio di un intervento per la riqualificazione di Ca’ Longa a Casinalbo, la progettazione condivisa della nuova bretellina di Magreta per allontanare il traffico pesante dalla frazione, nonché diverse ricuciture di piste ciclabili. Il documento si conclude con il rendiconto dei progetti PNRR in corso, con i cantieri conclusi su tre scuole, con altri due cantieri in fase di conclusione come la casa del custode e la torre dell’acquedotto, che viene inaugurata sabato 28 settembre alle 11.00”.

La seduta si è conclusa con l’approvazione del nuovo regolamento per la disciplina dei mezzi pubblicitari e degli impianti di affissione e propaganda.