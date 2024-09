BolognaFiere Group: il CdA approva la relazione finanziaria semestrale consolidata 2024

Il Consiglio di Amministrazione di BolognaFiere S.p.A., società quotata sul segmento Professional del mercato Euronext Growth Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana, ha approvato la relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2024, volontariamente sottoposta a revisione contabile limitata.

Risultati consolidati 1H2024

Il Gruppo BolognaFiere ha raggiunto un livello di fatturato mai registrato su base semestrale, pari a oltre 153 milioni di euro, in significativo incremento rispetto al primo semestre del 2023 (139 milioni di euro), grazie in particolare alla crescita nell’ambito “allestimenti & architecture”. Il risultato conferma il primario posizionamento di BolognaFiere nel contesto fieristico nazionale e internazionale, collocando il Gruppo tra i principali operatori fieristici europei, leader in Italia per fatturato, eventi organizzati all’estero e quale operatore nel segmento degli allestimenti fieristici.

La crescita del volume d’affari, perseguita agendo lungo tutti gli ambiti di attività del Gruppo in coerenza con le linee guida strategiche definite dal Consiglio di Amministrazione, ha consentito, assieme alle altre azioni di ottimizzazione interna, il raggiungimento di una positiva performance anche in termini di marginalità.

Il Gruppo BolognaFiere chiude il semestre con un margine operativo lordo (EBITDA) di 35,8 milioni di euro, pari al 23% dei ricavi del periodo, in crescita di oltre il 25% rispetto al primo semestre 2023 (+7,2 milioni di euro). Tale incremento, se calcolato al netto dei c.d. special items (presenti nel primo semestre 2023 ma non nel primo semestre 2024), è ancor più significativo mostrando un incremento di 8,9 milioni di euro, pari al 33%.

In termini di risultato operativo (EBIT) il Gruppo ha chiuso il primo semestre 2024 con un valore di 23,4 milioni di euro (pari al 15% dei ricavi consolidati), e una crescita del 32% (+5,7 milioni di euro) rispetto al pari semestre dell’anno precedente, che aveva registrato un valore di 17,8 milioni di euro (13% dei ricavi consolidati).

Il miglioramento del saldo della gestione finanziaria (-3,7 milioni di euro nel primo semestre 2024 a fronte di -4,8 milioni di euro nel primo semestre 2023), realizzato anche grazie alla recente quotazione della Capogruppo BolognaFiere S.p.A., ha consentito infine di ottenere un utile netto del Gruppo pari a 12,5 milioni di euro (di cui 11,4 milioni di euro di utile netto riferito agli azionisti della Capogruppo), di quasi il 60% superiore a quanto registrato nel primo semestre del 2023.

Sul fronte dell’indebitamento, la citata operazione di quotazione assieme alla generazione di flussi di cassa positivi, ha consentito di ridurre la PFN monetaria di Gruppo, che si attesta a 87 milioni di euro (PFN complessiva pari a 116,9 milioni di euro), in miglioramento di circa 36 milioni di euro rispetto a quanto registrato nel primo semestre 2023, e in incremento di circa 11 milioni di euro rispetto alla chiusura dell’esercizio precedente anche per effetto dei fattori di stagionalità nel capitale circolante.

Esprime la sua soddisfazione Gianpiero Calzolari, Presidente del Gruppo BolognaFiere:

“Stiamo raccogliendo i frutti del grande lavoro di sviluppo e ottimizzazione organizzativa messo in atto negli ultimi anni. Il primo semestre del 2024 ha rappresentato un’ulteriore tappa del percorso di crescita e sviluppo sia dal punto di vista commerciale e operativo, sia sotto l’aspetto economico-finanziario”.

Antonio Bruzzone, CEO del Gruppo BolognaFiere, ha commentato:

“Stiamo crescendo grazie al lancio di nuovi eventi, lo sviluppo di quelli già organizzati e la crescita in Italia e all’estero del business allestimenti & architecture. Continueremo a lavorare per ampliare il portafoglio di eventi a Bologna e per geoclonare all’estero i nostri marchi storici Cosmoprof, Marca, Fiera internazionale del libro per ragazzi e Zoomark International”

Organizzazione fieristica

Nel corso del primo semestre 2024 le società del Gruppo hanno preso parte all’organizzazione di circa 50 eventi, di cui oltre un terzo all’estero (ad esempio USA, Cina, Thailandia), con una rilevante partecipazione di visitatori sia italiani che esteri spinti anche dalla presenza di eventi leader a livello nazionale e internazionale nei diversi settori di riferimento.

La 55° edizione della manifestazione Cosmoprof WorldWide Bologna ha registrato oltre 3.000 espositori da circa 70 paesi, con 250.000 visitatori da 150 paesi, di cui il 58% provenienti dall’Europa e il 42% da paesi extraeuropei. Questi risultati confermano la leadership negli eventi b2b nel settore della Cosmetica e la continua espansione del mercato di riferimento. Grazie all’allargamento della partnership con il Gruppo Informa e alla joint venture USA Beauty Llc, è stato rafforzato il presidio del mercato americano con la prima edizione di Cosmoprof North America Miami a gennaio 2024 (700 espositori e grande presenza internazionale dei buyer).

Le altre manifestazioni organizzate dal Gruppo, tra cui Marca by BolognaFiere e Fiera Internazionale del libro per ragazzi, hanno registrato ottime performance spesso contraddistinte da elevati tassi di crescita.

La crescita dell’ultima edizione di Marca China a Shenzhen (10.000 mq lordi espositivi, 200 aziende espositrici e oltre 10.000 buyer e visitatori professionali) ha trainato la performance di BF China Ltd, i cui volumi sono cresciuti più del 15% rispetto al primo semestre 2023.

Gestione Venue

Nel primo semestre 2024 presso le strutture del Gruppo sono state ospitate circa 20 manifestazioni fieristiche di organizzatori terzi, oltre a svariati eventi di carattere minore. All’interno del Palazzo della Cultura e dei Congressi e delle strutture adiacenti sono stati realizzati complessivamente 80 eventi, di cui 36 convegni e convention e 37 spettacoli di lirica, prosa, musical e concerti, con oltre 260 giornate complessive lavorate.

Allestimenti & architecture

In ambito allestimenti & architecture, il primo semestre 2024 è stato contraddistinto da una forte crescita nazionale e internazionale (es. USA), che, come detto, ha trainato anche l’incremento del volume d’affari gestito dal Gruppo.

In particolare Henoto S.p.A., società di riferimento nell’ambito allestimenti & architecture del Gruppo, nel semestre ha allestito circa 350.000 mq per oltre 160 eventi in Italia e all’estero, con un fatturato di oltre 40 milioni di euro, mentre le due società recentemente acquisite, Tecnolegno Allestimenti S.r.l. e Fontemaggi S.r.l., che complessivamente hanno allestito poco meno di 30.000 mq con iniziative in 3 continenti (Europa, America e Asia), hanno evidenziato tassi di crescita a doppia cifra.

Accanto alla performance di crescita prosegue il percorso di integrazione tra tutte le società attive nell’ambito allestimenti & architecture e di ottimizzazione operativa, con positivi impatti in termini di marginalità.

Il Gruppo, in questo ambito guidato dalla società capofila Henoto S.p.A., opera presso gran parte dei quartieri fieristici italiani e da tempo ha intrapreso un’articolata strategia di diversificazione occupandosi anche di mostre, show room, negozi, eventi di intrattenimento, allestimenti di interni e, più in generale, di tutte le attività di allestimento di spazi e arredi.

Fatti di rilievo successivi al 30 giugno 2024

Acquisizione del 100% della società Intermeeting S.r.l.

Sulla base di quanto previsto dagli accordi integrati a giugno 2024, nel mese di settembre BolognaFiere S.p.A. e i soci di Intermeeting S.r.l. hanno avviato le attività per giungere al closing dell’operazione con il relativo trasferimento integrale delle quote entro il 30 settembre 2024.

Costituzione di CCA Ltd per il presidio del settore beauty in Thailandia

Nel mese di luglio 2024 è stata perfezionata l’operazione volta al presidio del settore beauty in Thailandia, con l’acquisizione da parte di BolognaFiere Cosmoprof S.p.A. del 25% del capitale della società CCA Ltd con sede a Hong Kong, costituita in partnership con la società del Gruppo Informa UBM Asia B.V. (55%) e Sang Ying (20%).

Prevedibile evoluzione della gestione

Il primo semestre 2024 ha rappresentato un’ulteriore tappa del percorso di crescita e sviluppo del Gruppo BolognaFiere, con una buona performance in termini di marginalità, grazie anche al contesto di riferimento che, sebbene ancora contraddistinto da alcuni elementi di incertezza, si mostra in miglioramento rispetto al passato. I primi mesi del secondo semestre 2024 sembrano pertanto confermare una sostanziale costanza nelle condizioni di contesto e la tendenza alla crescita e all’incremento della marginalità da parte delle società del Gruppo.

Si prevede quindi uno scenario potenzialmente favorevole allo sviluppo del business, su cui gli elementi esogeni di incertezza potrebbero avere un impatto limitato, consentendo al Gruppo BolognaFiere di proseguire nel proprio percorso di crescita in linea con quanto previsto dal Piano Industriale, anche grazie ai benefici derivanti dalla recente operazione di quotazione della Capogruppo.

Gli Amministratori, e più in generale tutto il Gruppo, proseguono nell’azione di continuo monitoraggio del contesto di riferimento e di analisi dell’impatto dello stesso sulla gestione aziendale e sulla prospettiva economico–finanziaria del Gruppo, ponendo la massima attenzione alla mitigazione dei rischi, al contenimento dei costi e al recupero di redditività. Il Gruppo pertanto conferma la guidance annunciata in chiusura del bilancio di esercizio 2023.

Ulteriori delibere del Consiglio di Amministrazione

Nella medesima seduta il Consiglio di Amministrazione ha istituito in via volontaria un comitato endoconsiliare con compiti e funzioni istruttorie, propositive e consultive in materia di remunerazione degli amministratori e dei dirigenti, anche con responsabilità strategiche, della Società e delle sue controllate, ispirato alle best practice di corporate governance delle società quotate sul mercato regolamentato (“Comitato Remunerazione”).

Il Consiglio di Amministrazione ha nominato quali membri del Comitato Remunerazione della Società gli amministratori non esecutivi e dotati dei requisiti di indipendenza di cui all’art. 148, comma 3, TUF, Celso De Scrilli, in qualità di Presidente del Comitato, Cathy La Torre e Teresa Lopilato. I membri del Comitato rimarranno in carica fino all’approvazione del bilancio della Società al 31 dicembre 2025.

