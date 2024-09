“Bike to Work” Mirandola: premiati in municipio i vincitori

Giovedì 26 settembre presso la Sala Consiliare, l’Amministrazione Comunale e il CEAS La Raganella hanno premiato i vincitori dell’edizione 2024 del contest social “Bike to Work”.

A trionfare in questa edizione sono le farmaciste Dott.ssa Susanna Pozzetti e Dott.ssa Sara Budri della Farmacia Comunale di Mirandola; Al secondo posto, si sono posizionati Don Francesco Cavazzuti e Suor Teresa Locatelli (già sul gradino più alto del podio nello scorso 2022), premiati per il loro impegno nel promuovere la mobilità sostenibile.

I vincitori hanno ricevuto un buono del valore di 100€ da investire in servizi di manutenzione della propria bicicletta presso un centro specializzato del territorio comunale.

La serata di premiazioni é stata l’occasione, alla Presenza dell’Assessore Federica Luppi, per confrontarsi sul tema del Bike to work con Sabrina Rebecchi del CEAS “La Raganella” ed Ermes Spadoni, Presidente di FIAB Modena. Prezioso inoltre il supporto garantito dal tecnico Dott. Nicola Fasano, intervenuto per fornire un aggiornamento circa i lavori già completati e quelli in fase di conclusione delle piste ciclabili e ciclopedonali del Comune di Mirandola.

“Complimenti a tutti i partecipanti per aver contribuito ad evidenziare, con un gesto pratico e non simbolico, l’importanza della cura per il nostro territorio attraverso l’incremento di una mobilità sostenibile. – commenta poco prima della consegna del premio ai vincitori l’Assessore Federica Luppi – Il “Bike to Work”, dimostratosi uno strumento divertente e prezioso grazie anche al quale il Comune di Mirandola anche quest’anno ha conservato i quattro “Bike Smile Fiaab”, sarà sicuramente riproposto anche nel prossimo 2025”.