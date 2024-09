Modena: D.I.R.E. F.A.RE Globale alla Notte europea della Ricerca

“Definire itinerari, ripensare e facilitare azioni e relazioni per la cittadinanza globale” (acronimo D.I.R.E. F.A.RE Globale”) è il titolo dell’iniziativa promossa dal Comune di Modena assieme al Crid – Centro di Ricerca Interdipartimentale su Discriminazioni e vulnerabilità dell’Università di Modena e Reggio Emilia.

L’iniziativa è finanziata dalla Regione Emilia-Romagna nell’ambito di R-Educ – “Le Regioni per l’educazione alla cittadinanza globale: modelli di governance e buone pratiche” (progetto sostenuto da Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo – Aics) e prevede l’evento di lancio in occasione della Notte europea della Ricerca, che si terrà a Modena venerdì 27 settembre nel complesso San Geminiano e nel complesso San Paolo.

In questa occasione, il Comune di Modena – Ufficio Progetti europei e Relazioni internazionali – insieme al Crid, co-proponente, presenterà a studenti e studentesse, ricercatori e ricercatrici, docenti, referenti di organizzazioni non governative e associazioni attive sui temi dell’educazione alla cittadinanza globale le finalità del progetto e i diversi appuntamenti che si svilupperanno nel corso dell’ultimo trimestre del 2024 e i primi mesi del 2025.

L’evento di lancio si svolgerà nel Laboratorio linguistico del Complesso San Geminiano venerdì 27 settembre alle ore 20.30, appunto in occasione della Notte europea della Ricerca.

Il progetto D.I.R.E. F.A.RE Globale prevede l’organizzazione di interventi informativi presso corsi universitari del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Modena e Reggio Emilia rivolti agli studenti universitari, workshop formativi sull’educazione alla cittadinanza globale rivolti a docenti delle scuole modenesi, agli operatori comunali e alle organizzazioni della società civile, e l’elaborazione di linee guida sull’educazione alla cittadinanza globale da utilizzare nella nuova edizione degli itinerari didattici “Modena chiama Mondo” promossi dal Comune di Modena nelle scuole modenesi a partire da febbraio 2025 .

La Notte europea della Ricerca è il palcoscenico ideale per far conoscere ad un ampio pubblico di giovani, studenti, ricercatori, e di docenti e operatori della società civile, le attività previste dal progetto in questa importante collaborazione tra Comune di Modena e Università di Modena e Reggio Emilia, che vuole dare nuovi contenuti all’educazione alla cittadinanza globale nel territorio di Modena a partire della sensibilizzazione sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030.

Sempre al Laboratorio linguistico del Complesso San Geminiano, venerdì 27 settembre alle ore 20, si potrà partecipare a focus informativi utili per raccogliere proposte e suggerimenti per l’organizzazione dei workshop formativi che verranno realizzati successivamente nell’ambito delle attività del progetto.

Informazioni e materiali saranno messi a disposizione presso il banchetto del Crid nel chiostro del complesso San Geminiano.