Mirandola: manutenzione straordinaria di alcune strade del territorio

L’Amministrazione Comunale di Mirandola rende noto come – da lunedì 30 settembre sino a venerdì 11 ottobre inclusi – sia stata disposta, al fine di consentire i lavori di manutenzione straordinaria del manto stradale, la chiusura dalle 8 alle 17.30 (con relativo divieto di transito, fermata e sosta) delle seguenti strade:

Via Prampolini

Via Di Vittorio

Via Cazzuola

Via Dorando Pietri (nella zona antistante all’ingresso delle Piscine Coopernuoto)

La chiusura delle singole strade – non effettuata in contemporanea e conclusa entro e non oltre il periodo sopraelencato – verrà operata a seconda dello stato di avanzamento dei lavori e segnalata attraverso apposita segnaletica temporanea.

Si precisa infine come, fuori dall’orario sopraelencato, tali tratti stradali saranno riaperti alla circolazione e posti in sicurezza per il transito di veicoli.