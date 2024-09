L’autunno e il fascino della Terra di Mezzo: nuova edizione dell’International Hobbit Day al Multiplo di Cavriago

Con l’arrivo di settembre, si risvegliano nella nostra mente indimenticabili suggestioni d’autunno, quali il colore delle foglie, il tempo del raccolto, il profumo del buon cibo.

Per chi si sente un po’ “abitante della Contea”, a queste suggestioni si aggiunge un evento imperdibile dell’immaginario fantasy: il compleanno di due celebri Hobbit della famiglia Baggins.

Un appuntamento della fantasia che sta per approdare nella realtà, attraverso una nuova giornata interamente dedicata agli scenari ispirati ai libri di Tolkien.

Giunto alla sua sesta edizione, l’International Hobbit Day apre le porte della Terra di Mezzo sabato 28 Settembre presso il Centro Culturale Multiplo del Comune di Cavriago, dalle 10:00 del mattino al tramonto. Tema di quest’anno sarà la paura, intesa come il timore di abbandonare il proprio confortevole “buco hobbit” per intraprendere un’avventura dopo la quale non si sarà più gli stessi.

Variegate iniziative attendono viaggiatori e avventurieri di ogni età: narrazioni interattive, conferenze, giochi di ruolo e da tavolo, disegnatori, musica, stand artigianali e gastronomici, ristorazione, birrificio artigianale e tanto altro. Il tutto nella cornice del mondo di Arda come immaginato dal celebre scrittore J.R.R. Tolkien.

Il programma completo dell’iniziativa, in costante aggiornamento, è disponibile sui canali social di “Contea Accento” e sulla piattaforma Eventbrite, dove agli interessati è caldamente consigliato di prenotare (gratuitamente) i propri biglietti.

La partecipazione in abiti e costumi della Terra di Mezzo è assolutamente benvenuta.

L’iniziativa è a cura di Accento Cooperativa.