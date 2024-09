Direttiva Bolkestein. Corsini: Consegneremo al nuovo Presidente della Regione e alla nuova Giunta la bozza di linee guida

“Abbiamo fatto quello che era necessario per colmare il vuoto del Governo sulla direttiva Bolkestein. La bozza di linee guida che abbiamo scritto con i sindaci dei comuni costieri, i rappresentanti delle associazioni di categoria e i sindacati è un buon punto di partenza. La consegneremo al nuovo Presidente della Regione e alla nuova Giunta che si insedieranno dopo le elezioni”.

Così l’assessore regionale a Turismo e Commercio, Andrea Corsini, informa i sindaci e i rappresentanti delle associazioni dei balneari.

“Alla luce del ddl approvato dal Governo- prosegue Corsini- riteniamo ora che gli sforzi vadano concentrati per migliorare, in sede di conversione in legge, un testo deludente e lacunoso che, se non modificato in maniera significativa in molti punti, rischia di penalizzare in maniera pesante gli attuali concessionari. Il nostro impegno fino all’ultimo- chiude- è quello di stare al fianco delle amministrazioni e delle imprese per far sì che nessuno paghi i ritardi e l’inefficienza dell’Esecutivo”.