Visibile sui sistemi di acquisto la nuova fermata a Lama di Reno del Regionale 17735 Bologna – Porretta delle 6.47

È visibile sui sistemi di acquisto la nuova fermata a Lama di Reno del treno Regionale 17735 Bologna – Porretta, in partenza dal capoluogo alle 6.47.

Il treno arriva a Lama di Reno alle 7.19 e riparte alle 7.20.

La fermata, non prevista dall’orario in vigore, è stata reintrodotta a seguito della recente richiesta della Città Metropolitana e in accordo con Regione Emilia-Romagna, committente del servizio.

Il servizio era stato già reso disponibile alla riapertura delle scuole.

Per poter inserire la fermata aggiuntiva richiesta è stato necessario apportare lievi modifiche all’orario di arrivo a destinazione di cinque corse regionali in circolazione nella stessa fascia oraria