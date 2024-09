Montale Rangone: a fuoco un capannone di stoccaggio per farine alimentari

Ieri sera intorno alle 22:00, quattro squadre dei Vigili del fuoco da Modena e dal distaccamento di Vignola, sono intervenute in appoggio alle squadre di Modena per l’incendio di un capannone adibito allo stoccaggio di farine alimentari, in via Quattro Madonne a Montale Rangone.

Durante l’intervento è collassata parte della copertura. La staticità dell’edificio è stata pregiudicata dal calore dell’incendio, che ha fatto spanciare pericolosamente due lati del capannone. Sul posto i Carabinieri di Castelvetro e quelli di Castelnuovo Rangone. Stamane i Vigili del fuoco sono ancora sul posto.