Consiglio comunale anche a Fiorano Modenese il 26 settembre

La presidente, Morena Silingardi, ha convocato il Consiglio comunale di Fiorano Modenese per giovedì 26 settembre, alle ore 19.00, presso Casa Corsini, per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1. Interrogazione presentata dal consigliere Muradore del gruppo consiliare “Partito Democratico” portante ad oggetto: “Riorganizzazione della pagina web dei consiglieri comunali nel sito del Comune di Fiorano Modenese per migliorare la trasparenza e l’accessibilità delle informazioni”.

2. Interrogazione presentata dalla consigliera Gilioli del gruppo consiliare “Fratelli d’Italia Giorgia Meloni” portante ad oggetto: “Modalità di avviso ai commercianti per iniziative e manifestazioni organizzate sul territorio”.

3. Interrogazione presentata dalla consigliera Gilioli del gruppo consiliare “Fratelli d’Italia Giorgia Meloni” portante ad oggetto: “Contrasto all’abuso di alcool”.

4. Interrogazione presentata dal consigliere Barbolini del gruppo consiliare “Lega Salvini Premier” portante ad oggetto: “Degrado urbano nel piazzale comunale prospiciente Via Statale con accesso da Via Panaro”.

5. Interrogazione presentata dal consigliere Barbolini del gruppo consiliare “Lega Salvini Premier” portante ad oggetto: “Raduno di autostoriche denominato 27° autostoriche Fiorano”.

6. Interrogazione presentata dal consigliere Nappa del gruppo consiliare “Forza Italia Berlusconi Presidente” portante ad oggetto: “Non funzionamento dei dissuasori a scomparsa in via Vittorio Veneto”.

7. Approvazione bilancio consolidato per l’esercizio 2023.

8. Convenzione tra i Comuni di Maranello e Fiorano Modenese per la conduzione in forma associata dell’ufficio di segreteria generale – Provvedimenti.

9. Ordine del giorno presentato dal consigliere Casali del gruppo consiliare “Fratelli d’Italia Giorgia Meloni” portante ad oggetto: “Preavviso di lancio di fuochi artificiali”.

10. Ordine del giorno presentato dal consigliere Manfredini del gruppo consiliare “Manfredini Sindaco ascoltare e risolvere” portante ad oggetto: “Viabilità attuale e futura in Via Ghiarella a Spezzano”.

11. Ordine del giorno presentato dal consigliere Manfredini del gruppo consiliare “Manfredini Sindaco ascoltare e risolvere” portante ad oggetto: “Nuovo parcheggio scuole medie Bursi a Spezzano”.

12. Ordine del giorno presentato dal consigliere Gualmini del gruppo consiliare “Manfredini Sindaco ascoltare e risolvere” portante ad oggetto: “Ponte esistente sull’incrocio tra la Via Ghiarella – Via Nirano I Tronco – Via Motta”.

13. Ordine del giorno presentato dal consigliere Gualmini del gruppo consiliare “Manfredini Sindaco ascoltare e risolvere” portante ad oggetto: “Stradello di collegamento tra la Via Ghiarella ed i fabbricati realizzati a sud dell’ex scatolificio Menichetti”.

14. Ordine del giorno presentato dal consigliere Arcuri del gruppo consiliare “Partito Democratico” portante ad oggetto: “Regolamento per il conferimento della Cittadinanza Onoraria del Comune di Fiorano Modenese prevedendo lo Ius Scholae”.

Il Consiglio comunale sarà trasmesso in diretta sul canale you tube dell’Ente.