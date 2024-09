Castelnovo Monti: al via un nuovo corso per diventare volontari della Pubblica Assistenza

“Oggi il sistema sanitario sta affrontando una fase di difficoltà, e anche in una regione in cui la situazione è, secondo tutti gli indicatori, tra le migliori in Italia come l’Emilia-Romagna, il ruolo dell’associazionismo del terzo settore, e delle Pubbliche Assistenze in particolare, è fondamentale per garantire continuità e buon livello dei servizi di soccorso e di vicinanza a chi ne ha necessità”.

Sono parole del Presidente della Croce Verde di Castelnovo Monti e Vetto, Iacopo Fiorentini, che esprime un appello accorato in vista dell’avvio del nuovo corso per volontari: “Per dare queste garanzie, c’è una “benzina” che non può mai mancare, pena il reale rischio di restare fermi e non riuscire più a svolgere tutti i servizi che ci vengono richiesti: la nostra “benzina” sono i volontari, e abbiamo quindi la costante necessità di avere nuove persone disponibili a donare un po’ del loro tempo, anche poco, a seconda delle possibilità di ognuno, per diventare volontari di Croce Verde. Ora è il momento giusto per prendere in considerazione questo percorso, abbiamo bisogno di tutti, e in cambio diamo l’opportunità di entrare nella nostra “grande famiglia”, di acquisire competenze che possono essere utili per tutta la vita, come le procedure di rianimazione cardiopolmonare e l’uso del defibrillatore, e perché no di fare nuove amicizie: nel nostro gruppo c’è un bellissimo dialogo tra generazioni diverse, chiunque sia stato nostro volontario sa che non ci si sente mai soli, e ci sono anche tanti momenti per divertirsi insieme”.

La data fissata per la partenza del nuovo corso è lunedì 30 settembre, alle ore 20.30, nella sede della Croce Verde in via dei Partigiani. È possibile iscriversi compilando il form sul sito www.croceverdecm.it, ma sarà possibile anche presentarsi direttamente in occasione dell’avvio dei corsi. In Croce Verde c’è spazio per le inclinazioni e le sensibilità di tutti: anche chi è impressionato dal sangue ad esempio, può svolgere il proprio servizio in altre mansioni che non siano quelle di emergenza – urgenza, come i trasporti ordinari o i servizi sociali. Non ci sono ruoli più importanti di altri nella Pubblica Assistenza, tutti sono fondamentali.

www.croceverdecm.it