Castellarano: inaugurazione Scuola Infanzia e Scuola Secondaria di Primo Grado “Papa Giovanni Paolo II” di Roteglia

Due grandi traguardi per Castellarano: si inaugurano due importanti ristrutturazioni alla Scuola dell’Infanzia di Castellarano e la Scuola Secondaria di Primo Grado di Roteglia “Papa Giovanni Paolo II”.

Il Comune di Castellarano si appresta a celebrare due importanti risultati nel campo della scuola e della cura e sicurezza dei suoi edifici scolastici. Venerdì 27 settembre, alle ore 16:00, si terrà l’inaugurazione ufficiale della Scuola dell’Infanzia di Castellarano, mentre sabato 28 settembre, alle ore 11:00, sarà la volta della Scuola Secondaria di primo grado “Papa Giovanni Paolo II” di Roteglia.

Il Sindaco Giorgio Zanni, in concomitanza con l’Assessore alla Scuola Paolo Iotti, ha dichiarato: “Questi interventi, completati con grande puntualità e già regolarmente operativi dal primo giorno di scuola, rientrano in un ampio e ambizioso programma di investimenti sulle strutture scolastiche ma anche sociali, sportive e ricreative del Comune di Castellarano. Questo imponente piano di investimenti è reso possibile grazie a un proficuo lavoro svolto dall’amministrazione comunale e dai suoi tecnici sull’ottenimento delle risorse europee del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), a cui vanno aggiunte risorse proprie dell’ente, cofinanziamenti regionali e statali e talvolta anche grazie a preziosi accordi con privati. Più di 40 progetti finanziati dal solo PNRR, tra pubblici e privati, per più di 15 milioni di euro a beneficio dell’intera comunità castellaranese, che si sommano alle altre risorse stanziate, e che posizionando Castellarano tra i comuni più prolifici nell’attrarre risorse di questo tipo. Dalla ristrutturazione antisismica all’ammodernamento di spazi ed impianti passando per nuovi e più moderni spazi, all’efficientamento energetico di queste due scuole, dalla realizzazione del nuovo Teatro dello Sport a Tressano, alla nuova scuola elementare attualmente in costruzione a Roteglia. E questi sono solo alcuni dei tanti interventi che stiamo mettendo in campo con l’obiettivo di continuare a creare un sistema di strutture educative e sportive all’avanguardia, capaci di rispondere alle esigenze presenti e future di tutta la comunità”.

La Scuola dell’Infanzia di Castellarano è stata oggetto di un’importante e imponetene riqualificazione per un valore complessivo di 1.090.000 euro, mentre alla Scuola Secondaria di Promo Grado di Roteglia sono stati eseguiti lavori per un importo di 1.658.000 euro. Questi interventi hanno garantito il miglioramento sismico, l’efficientamento energetico e la modernizzazione di spazi educativi ed impianti, trasformando le strutture in ambienti ancor più sicuri e confortevoli per gli alunni ed insegnanti.