Accoltellato al gluteo durante una tentata rapina al Parco della Montagnola

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bologna hanno arrestato un 20enne e un 27enne tunisini, senza fissa dimora, per tentata rapina in concorso e lesione personale aggravata. È successo al Parco della Montagnola, quando i Carabinieri della Centrale Operativa sono stati informati che un uomo aveva bisogno d’aiuto.

Raggiunto dai Carabinieri, il 35enne, cittadino bolognese, ha riferito che era stato accoltellato sul gluteo, durante una tentata rapina perpetrata da un gruppo di persone che lo avevano fermato mentre attraversava il parco per raggiungere la Scalinata del Pincio che si affaccia in Piazza XX Settembre. Nonostante le ferite riportate, il 35enne riusciva a dileguarsi dal branco per raggiungere una zona più illuminata in via Irnerio e chiedere aiuto a una passante che ha telefonato ai Carabinieri. Grazie alla testimonianza del malcapitato, i Carabinieri sono riusciti a individuare due dei presunti responsabili che si trovavano ancora in zona, tunisini di 20 e 27 anni.

Il più giovane è stato trovato in possesso di una bomboletta spray al peperoncino. Soccorso dai sanitari e trasportato al Pronto Soccorso e Medicina d’Urgenza dell’Ospedale Maggiore, il 35enne si è allontanato dalla struttura, non necessitando ulteriori cure. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Bologna, i due tunisini arrestati dai Carabinieri sono stati tradotti presso la Casa circondariale – Rocco D’Amato, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.