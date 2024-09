‘La città cresce come noi’: ecco Reggio Emilia vista, sentita e raccontata dalle bambine e dai bambini delle Scuole e dei Nidi dell’infanzia

Come vedono, sentono, raccontano la città le bambine e i bambini dei nidi e delle scuole comunali dell’infanzia di Reggio Emilia?

Ce lo dice il progetto ‘La città cresce come noi’ a cura di Scuole e Nidi d’infanzia – Istituzione del Comune di Reggio Emilia, in collaborazione con Reggio Children.

Nel ribadire il ruolo pubblico e politico, che fin dalla nascita li ha caratterizzati, i 33 tra Nidi e Scuole dell’infanzia comunali hanno svolto un appassionato lavoro sulla città, destinato ad ampliarsi a svilupparsi anche nel corso di quest’anno.

Dalle loro osservazioni e rielaborazioni è uscita una mappa interattiva (https://www.reggiochildren.it/la-citta-cresce-come-noi/) che è una prima proposta – giocosa, giocata, ma piena di saggezza e di guizzi inattesi – in cui bambine e bambini hanno lasciato tracce delicate, sensibili, a volte effimere dei luoghi della città che maggiormente, e a volte sorprendentemente, attiravano il loro interesse.

Hanno osservato, descritto, disegnato, fotografato, hanno pensato ed elaborato teorie fantastiche, hanno preso nota di presenze vegetali e animali, reali e fantastiche: qui le vere pozzanghere convivono con immaginari coccodrilli che le abitano, qui draghi e unicorni si mescolano alle nostrane tartarughe del Campo di Marte, dove sembra esserci anche la montagna più alta del mondo…

Ma non solo. Il fiume Crostolo diventa, nei loro sguardi, una specie di Rio delle Amazzoni; un banano salta fuori in via Passo Buole; mentre a San Prospero Strinati ci si concentra su “il signor statua”; vengono elaborati nuovi “inviti stradali”, più gentili e certamente più efficaci dei soliti cartelli stradali; si osserva con meraviglia la foglia coraggiosa, che in via Gattalupa volge il suo sguardo fiducioso al sole, incurante del traffico congestionato.

Tra realtà e possibilità, tra straordinario e ordinario, con grande saggezza e senza mai perdere la fiducia, i bambini e le bambine ora donano queste tracce alla città, ai genitori, agli amministratori, ai cittadini con l’auspicio che in un futuro prossimo esse possano caratterizzare gli spazi cittadini in modo permanente e manifestare così il diritto dell’infanzia a essere protagonista della città di Reggio Emilia e di tante altre città nel mondo.

HANNO DETTO – “Presentare questo progetto significa per noi annunciare – hanno dichiarato il sindaco di Reggio Emilia Marco Massari e l’assessora alle Politiche educative Marwa Mahmoud – che esiste una nuova mappa della nostra città, una mappa che racconta il territorio in un modo del tutto nuovo: la mappa delle bambine e dei bambini. Come amministratori pubblici abbiamo perciò la responsabilità di fare assomigliare la nostra città sempre più a quella straordinaria mappa, rendendola più accessibile, colorata, aperta, sostenibile, a misura di tutte e tutti. In questo senso ‘La città cresce come noi’, oltre ad essere un importante progetto educativo, è un prezioso strumento di visione del nostro presente e del nostro futuro”.

“Il progetto che oggi viene presentato – spiega Nando Rinaldi, direttore dell’Istituzione Scuole e Nidi d’Infanzia del Comune di Reggio Emilia – è frutto di un percorso di partecipazione che ha coinvolto tutti i Nidi e Scuole dell’Infanzia comunali caratterizzando con molteplici iniziative la parte finale dello scorso anno scolastico. Questo percorso ci ha permesso di esplorare, attraverso lo sguardo dei bambini e delle bambine, luoghi conosciuti e meno conosciuti della nostra città offrendoci punti di vista il più delle volte inediti.

“Pensiamo che la mappa interattiva, come primo risultato di questa ricerca – conclude il direttore Rinaldi – possa rappresentare un’importante occasione per riaffermare l’immagine di una città accogliente in continuo dialogo con la cultura dell’infanzia e pronta a fare propri i suggerimenti dei suoi cittadini più piccoli nella costruzione di una comunità sempre più aperta, inclusiva e solidale”.

La città cresce come noi – Bambine e bambini protagonisti della città

Progetto a cura di Scuole e Nidi d’infanzia – Istituzione del Comune di Reggio Emilia in collaborazione con Reggio Children

Nidi d’infanzia: Alice, Allende, Arcobaleno, Bellelli, Cocconi Cervi, Iotti, Panda, Peter Pan, Picasso, Rivieri, Rodari, Sole.

Scuole dell’infanzia: 8 Marzo, Allende, Andersen, Balducci, Belvedere, al Centro Internazionale Loris Malaguzzi, Diana, Frank, Freire, Girotondo, Gulliver, Martiri di Sesso, Masih, Michelangelo, Munari, Neruda, Prampolini, Robinson, Tondelli, La Villetta, XXV Aprile.