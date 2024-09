Fare comunità per contrastare la povertà, domani viene presentato il nuovo Avviso pubblico della Città metropolitana

Nell’ambito del Fondo di comunità metropolitano, la Città metropolitana di Bologna ha pubblicato un Avviso per l’erogazione di risorse per il contrasto alla povertà alimentare e la promozione del lavoro di rete territoriale per progetti promossi da Associazioni di Promozione Sociale, Organizzazioni di volontariato e Fondazioni del terzo settore. L’Avviso pubblico sarà presentato mercoledi 25 settembre dalle 16.30 alle 19 al Centro di Comunità polifunzionale di via Populonia, 2 a Bologna.

L’Avviso, aperto fino al 3 novembre, si sviluppa a partire dall’esperienza del Progetto “Un Piatto per tutti” del Fondo di comunità metropolitano, nato nel 2021 per rafforzare la rete dei soggetti che si occupano di distribuzione di beni di prima necessità. Il progetto, realizzato in collaborazione con Centro Servizi per il Volontariato VOLABO, ha lo scopo di sostenere le realtà che operano a supporto delle comunità, ottimizzare le risorse, contrastare lo spreco alimentare, aumentare i beni disponibili.ì

Interverranno Fabrizia Paltrineri, dirigente del Settore Istruzione e Sviluppo Sociale Città metropolitana di Bologna, Gino Mazzoli, esperto di welfare e processi partecipativi, Maria Chiara Patuelli, Settore Istruzione e Sviluppo Sociale Città metropolitana di Bologna e Cinzia Migani, direttrice Centro Servizi per il Volontariato di Bologna VOLABO.

Le conclusioni sono affidate a Sara Accorsi, consigliera metropolitana delegata a Welfare e contrasto alla povertà, Politiche per l’abitare.