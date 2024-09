Bomberos dal Paraguay alla Pietra di Bismantova per esercitarsi

Membri dei Vigili del Fuoco Volontari del Paraguay stanno partecipando ad un programma di formazione a Reggio Emilia, insieme ai vigili del fuoco della diga idroelettrica di Itaipu. Il programma di addestramento è realizzato con il supporto del comando di Reggio Emilia e di istruttori provenienti dall’Italia.

Il programma attualmente in corso di realizzazione si svolge presso la Pietra di Bismantova, a Castelnovo Monti, ed ha lo scopo di scambiare l’applicazione delle tecniche di soccorso in quota, con l’utilizzo di corde ed elementi di soccorso.

Per una settimana verranno svolti una serie di esercizi e simulazioni sulla Pietra di Bismantova, luogo ideale per eseguire esercizi con le corde di salvataggio.

L’addestramento in corso in questo periodo si aggiunge a quello della settimana precedente, nella città di Udine, dove avevano partecipato all’addestramento di salvataggio in acque turbolente. Il Paraguay, come molti paesi in tutto il mondo, si trova ad affrontare diverse emergenze causate dal cambiamento climatico.

La possibilità di formare personale paraguaiano è un contributo dell’Italia per rafforzare le condizioni di sicurezza dei cittadini del Paese sudamericano. Il responsabile della delegazione paraguaiana, capitano Roque Gonzalez Vera, ha sottolineato l’importanza dello scambio formativo con i vigili del fuoco di Reggio Emilia e Udine. “È un’opportunità per specializzare il personale del nostro Paese, avendo accesso a tecniche che ci permettono di migliorare il livello di efficienza quando si interviene in situazioni di emergenza”.

Allo stesso modo in cui arrivano in Italia i vigili del fuoco del Paraguay, anche i vigili del fuoco italiani si recano nel Paese sudamericano per scambiare esperienze. “Il processo di scambio rafforza le relazioni di Reggio Emilia e Udine con il Paraguay, a beneficio dei cittadini”, ha aggiunto il vigili del fuoco paraguaiano. Va notato che in Paraguay il servizio antincendio è svolto dai vigili del fuoco volontari. L’organismo nazionale è composto esclusivamente da volontari che prestano servizio alla comunità senza ricevere alcun tipo di ricompensa economica. Lo scambio di esperienze e buone pratiche tra il Corpo Bomberos volontari del Paraguay e i Vigili del Fuoco di Reggio Emilia è iniziato circa 15 anni fa, con la prima visita ufficiale in Italia. Negli anni successivi si sono susseguiti frequenti scambi formativi sia in Italia che in Sudamerica, e contemporaneamente l’invio di mezzi e attrezzature. Con il passare degli anni oltre a una solida amicizia si è sviluppata anche la sinergia che ha ampliato le collaborazioni, ricevendo anche donazioni di materiali dai Vigili del Fuoco di Udine, e delle Croci Rosse di Scandiano e Carpineti. La permanenza a Castelnovo dei Bomberos quest’anno è stata sostenuta anche dal Comune di Castelnovo, in particolare gli assessorati alla Protezione civile e ai Gemellaggi, il Comune di Scandiano, il Gruppo storico Il Melograno, i Vigili del Fuoco di Castelnovo Monti, il Comando dei Vigili del Fuoco di Reggio Emilia, la Parrocchia di Castelnovo Monti, la Croce Verde di Castelnovo Monti e Vetto, la Croce Rossa di Scandiano. L’evento è anche supportato da diverse aziende: Assitec, Birreria Oktoberfest, Cdd, Sigma Castelnovo Monti, Conad Scandiano via Corti, Circolo Le Ciminiere, Marchiatura formaggi Costi Emilio, Gastronomia Piccinini, Bulgarelli Sas, Samicer Cervarezza, Forno Mabilli Clarice, Birrificio Dada.