Tornano i servizi educativi per la prima infanzia nei Comuni dell’Unione Terre di Castelli e Montese

Prolungamenti di orario nei nidi, innovativi percorsi di maternage e di consulenza educativa dedicati ai genitori. Sono alcuni dei servizi educativi dedicati alla prima infanzia per le famiglie residenti nei Comuni dell’Unione Terre di Castelli e Montese che iniziano con il nuovo anno scolastico grazie al progetto Zeroseiplus, un progetto selezionato da

‘Con i Bambini’ nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

Prende il via a ottobre Piccoli Passi, un servizio per bambini da 12 mesi a 3 anni

caratterizzato da giochi e attività di socializzazione. Le proposte di educatori e

pedagogisti sono basate sui fondamenti dell’outdoor education e si realizzano attraverso

l’utilizzo di materiali naturali e di recupero. Il percorso focalizza l’attenzione sulla

genitorialità in una prospettiva di corresponsabilità educativa con il personale e con le

altre famiglie. Il servizio è attivo nei territori di Guiglia, Castelvetro e Vignola fino al

mese di giugno.

Da ottobre a giugno è attivo a Castelnuovo Rangone un servizio di prolungamento

orario per chi frequenta il nido “Azzurro”. Questo servizio viene incontro alle famiglie

iscritte che, per motivi lavorativi, non riescono a ricongiungersi ai propri figli entro il

normale orario di funzionamento. Il servizio è attivo tutti i giorni della settimana dalle 16.15 alle 18.00. Oltre alla custodia dei bambini, si favorisce la loro crescita con tante nuove attività e laboratori di manipolazione e creativi.

A partire da novembre e fino a maggio, sarà attivo anche un servizio di maternage presso alcune Biblioteche Comunali delle Terre di Castelli. Questo servizio è dedicato all’accoglienza di bambini e bambine (0-3 anni) insieme agli adulti di riferimento, offrendo un ambiente di confronto e riflessione sul ruolo genitoriale. Un bando specifico

per accedere a questo servizio sarà pubblicato prossimamente.

Tutti i servizi del progetto Zeroseiplus sono gratuiti e riservati alle famiglie residenti nei

Comuni dell’Unione Terre di Castelli e Montese con Isee fino a 15.000 euro. Per accedere è necessario partecipare al bando pubblicato sul sito di progetto www.lalumaca.org/zeroseiplus: le domande di iscrizione sono aperte dal 23 settembre fino a esaurimento posti; è possibile iscriversi a più servizi.

Hanno diritto di precedenza nell’amissione bambini/e accompagnati/e da certificazioni

speciali per i quali però sarà necessaria una valutazione appropriata.

Tutti i dettagli dei servizi del progetto Zeroseiplus sono alla pagina dedicata:

www.lalumaca.org/zeroseiplus

Zeroseiplus offre alle famiglie dei Comuni dell’Unione Terre di Castelli e Montese servizi

educativi integrativi per la fascia 0-6 anni. I comuni in cui sono attivati i servizi sono

Castelnuovo Rangone, Castelvetro, Guiglia, Marano sul Panaro, Montese, Savignano sul

Panaro, Spilamberto, Vignola e Zocca.

Zeroseiplus è frutto dell’analisi dei bisogni e dell’offerta dei servizi educativi presenti sul

territorio e intende sostenere le famiglie, a partire dalle più fragili nel processo di cura ed

educazione dei figli, migliorare e potenziare l’offerta di servizi educativi per i bambini 0/6

anni e rafforzare il legame con la natura e il territorio dei bambini e delle loro famiglie.

Zeroseiplus è stato selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della

povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria

rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi

finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON IL SUD. www.conibambini.org