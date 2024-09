Reggio Emilia: “alticci” all’interno di un bar, aggrediscono un cliente. Denunciati in cinque

Si trovavano all’interno della distesa di un esercizio pubblico di Reggio Emilia, quando, probabilmente anche a causa di un abuso di sostanze alcoliche, avrebbero iniziato ad arrecare disturbo alla restante clientela. Si tratta di 5 persone di sesso maschile, con un’età compresa fra i 42 ed i 23 anni, i quali, alla richiesta di un cliente di abbassare la voce e moderare il loro linguaggio, per tutta risposta inveivano contro di lui per poi aggredirlo gettandogli addosso oggetti e suppellettili presenti all’interno del locale, arrecando anche danni alla struttura. Arrivavano sul posto i carabinieri della sezione radiomobile di Reggio Emilia, allertati da altri cittadini, che riportavano la situazione alla calma. La vittima, 38enne, riportava lievi lesioni.

L’origine dei fatti risale alla primo pomeriggio del 19 settembre scorso, quando intorno alle 15:00, alcuni cittadini segnalavano al 112 un’accesa discussione fra più persone presso un esercizio pubblico di Reggio Emilia. Giungeva sul posto una pattuglia della sezione radiomobile di Reggio Emilia. I militari operanti riportavano nell’immediato la situazione alla calma, ed acquisivano le prime informazioni dai presenti su quanto accaduto. Si appurava che cinque uomini si trovavano all’interno della distesa del locale in stato di ebrezza alcoolica, arrecando disturbo alla restante clientela. Uno dei clienti chiedeva agli stessi di abbassare la voce e moderare il loro linguaggio e questi, per tutta risposta, inveivano contro di lui per poi aggredirlo gettandogli addosso oggetti e suppellettili che si trovavano all’interno del locale, arrecando pertanto danni alla struttura.

I militari, quindi, ricostruito l’accaduto e grazie a concordi dichiarazioni testimoniali, acquisivano nei confronti dei cinque uomini, elementi di presunta responsabilità in ordine al reato di lesioni personali e danneggiamento, per la cui ipotesi delittuosa gli stessi venivano denunciati alla Procura reggiana. Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.