Gualtieri, in 250 “assaltano” il Torrione

Oltre 250 persone hanno animato l’impianto idrovoro consortile del Torrione, nel territorio di Gualtieri (RE), in occasione di “Assalto al Torrione”, la nuova proposta d’intrattenimento realizzata in occasione della nona edizione di “Viaggio a Gualtieri”, rassegna di spettacoli, concerti, convegni, aperture straordinarie, visite guidate, enogastronomia locale, esperienze e avventure nella natura promossa da Comune di Gualtieri e organizzata da Associazione Teatro Sociale di Gualtieri.

“Assalto al Torrione”, realizzato in collaborazione con il Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale, ha visto l’entusiastica partecipazione dei giovani e degli adulti, potendo contare su una giornata soleggiata, godendo dell’attività in canoa e divertendosi alla giostra dall’evocativo nome “La dinamica del controvento”. I partecipanti alla visita presso l’impianto di bonifica del Torrione sono stati accompagnati da Mauro Bigliardi, Capo sezione impianti del Consorzio, che ha spiegato al pubblico le funzionalità del nodo idraulico di bonifica; e dalla Responsabile comunicazione dell’ente Marzia Bonicelli, che ha illustrato i progetti didattici dell’Emilia Centrale effettuati in collaborazione con ANBI Emilia-Romagna per l’anno scolastico in corso.