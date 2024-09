Finestra sulla moda: il 26 settembre un incontro per conoscere le tendenze del fashion

Dopo i primi corsi per gli operatori del comparto moda che hanno preso avvio la scorsa settimana, arriva una nuova occasione di formazione a supporto dei creativi del Distretto di Carpi: giovedì 26 settembre, dalle ore 14.30, la Textile & Trend Consultant Emanuela Contini sarà la relatrice di Finestra sulla moda, l’ormai consueto appuntamento per analizzare i trend della stagione che verrà, i cui protagonisti saranno fiere, vetrine, colori, filati, tessuti accessori e tendenze per la stagione Autunno/Inverno 2025/2026.

L’iniziativa, a partecipazione gratuita, è promossa da Carpi Fashion System in collaborazione con ForModena.

Il link per partecipare è https://meet.google.com/zvj-qgiq-vth .

Emanuela Contini presenterà ai partecipanti il lavoro di sintesi e la presentazione di temi e mood emersi dalle fiere più importanti, dalle vetrine dei negozi-pilota e dai quaderni di tendenza: un’occasione utile per gli addetti ai lavori per riepilogare, concretizzare ed evidenziare le idee progettuali, le immagini, i mood e le tendenze da implementare nella creazione del prodotto.

La ricerca sarà presentata attraverso immagini, utili a individuare gli argomenti e le ispirazioni più importanti da approfondire nella fase di progettazione del campionario.

Per ricevere le slide post incontro occorrerà inviare una richiesta all’indirizzo: stefania.beltrami@formodena.it

Carpi Fashion System è il progetto di sostegno alle aziende del Distretto di Carpi promosso da CNA, LAPAM-Confartigianato, Confindustria Emilia, insieme a Camera di Commercio di Modena, Fondazione Democenter-SIPE, ForModena e Comune di Carpi, con il determinante contributo di Fondazione CR Carpi.

Per ulteriori informazioni consultare il sito internet www.carpifashionsystem.it.