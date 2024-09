Calcio, le parole di grosso prima di Lecce – Sassuolo in Coppa Italia

Sono state affidate ad un video sul canale ufficiale della squadra le parole dell’allenatore alla vigilia della prossima sfida di coppa Italia per il Sassuolo.

“Abbiamo una bella opportunità contro una squadra di valore e di livello, per provare a conquistare un altro turno nella Coppa Italia. Noi siamo preparati stiamo bene e cercheremo di fare il massimo per provare ad ottenere il miglior risultato possibile”.

Sui prossimi avversari del suo Sassuolo così ha dichiarato l’allenatore: “Il Lecce è una squadra forte che ha tecnica, gamba e ha anche ottimi interpreti difensivi che la rendono forte difensivamente parlando. Inoltre viene da una delusione in campionato in cui meritava i tre punti e dunque la troveremo anche un po’ arrabbiata”.

Sui cambi di modulo e le sue scelte Fabio Grosso la pensa così: “Mi piace utilizzare i giocatori che ho disposizione dando anche delle opportunità per far salire il livello di tutto il gruppo. Ritengo che sia molto importante che cresca tutto il gruppo e che tutto il gruppo sia pronto ad affrontare ogni gara. Faremo così anche contro il Lecce.

Sugli indisponibili per la sfida al Via del Mare: “Berardi e Lovato non sono disponibili e ovviamente qualcuno dovremmo lasciarlo a casa ma chi verrà verrà per fare una grandissima partita”.

Claudio Corrado