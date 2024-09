A Modena nuovo atto vandalico contro i mezzi Seta

E’ successo la notte scorsa nel deposito Seta di via delle Suore. Ignoti hanno lanciato una molotov verso uno dei mezzi parcheggiati vicino alla recinzione. La bottiglia è caduta a terra senza colpire il veicolo. L’area è stata posta in sicurezza e la Polizia indaga per capire la dinamica del fatto e identificare gli autori. Solo una settimana fa un raid vandalico aveva provocato il danneggiamento di una cinquantina di autobus.