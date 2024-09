Un contributo regionale per il progetto relativo al centro di Limidi

Il Comune di Soliera è stato selezionato come beneficiario del Bando Speciale sulla Partecipazione 2024, promosso dalla Regione Emilia-Romagna nell’ambito della LR 15/2018: 34 i progetti presentati, 11 quelli che sono riusciti ad accedere al finanziamento e tra questi c’è il progetto presentato dal Comune di Soliera con il punteggio più alto (82,2 punti).

Il contributo regionale da 15.000 euro è finalizzato a sostenere il processo partecipativo che accompagnerà la definizione del progetto di rigenerazione urbana del centro della frazione di Limidi: prima dell’estate, l’amministrazione comunale ha presentato – e in seguito approvato – il documento di indirizzo che prevede la trasformazione dell’area compresa tra via Papotti, via Limidi e il parco Limidi Verde in una nuova piazza aggregativa che possa far convivere diverse età (bambini, anziani, adolescenti, adulti), dotata di spazi verdi e panchine. Attualmente caratterizzata da ampie aree cementificate, quest’area è destinata a diventare dunque un punto di incontro alberato e verde, caratterizzato da una più efficace sostenibilità ambientale a fronte del cambiamento climatico. Il progetto prevede anche la riqualificazione di alcuni locali del Centro Sociale “Ornello Pederzoli” di Limidi.

Il processo partecipativo, radicato nell’urgenza di rivitalizzare una frazione priva di un vero centro, mira a trasformare Limidi in un fulcro comunitario vivace, promuovendo l’integrazione e la socialità tra i cittadini. Gli obiettivi sono sfidanti: assicurare che il progetto rifletta le reali esigenze e desideri degli abitanti, rendendo il risultato finale più funzionale e apprezzato dalla comunità locale; identificare e rendere prioritari gli aspetti più importanti per le persone che vivono il luogo, garantendo che il progetto sia veramente su misura per loro; aumentare il senso di appartenenza e responsabilità verso lo spazio pubblico inteso come bene comune di cui prendersi cura; promuovere un dialogo costruttivo tra abitanti, l’amministrazione e portatori di interesse; costruire una comprensione comune e a gestire le aspettative, facilitando una maggiore collaborazione durante e dopo il completamento del progetto.

Con queste finalità prenderà avvio un articolato calendario di incontri, focus-group, sondaggi e attività di comunicazione con il pieno coinvolgimento delle realtà e delle comunità locali, in primis il Centro Polivalente di Limidi, Arci Limidi e la parrocchia di San Pietro in Vincoli di Limidi, ma anche delle scuole presenti nella frazione: la primaria statale “Ciro Menotti”, la scuola d’infanzia convenzionata “Il grillo parlante” e la scuola materna paritaria parrocchiale “Oriello Cavazzuti”.

La sindaca del Comune di Soliera Caterina Bagni esprime viva soddisfazione: “sono felice che ancora una volta sia stata riconosciuta la qualità della nostra proposta. Questo finanziamento è essenziale per coinvolgere attivamente i cittadini di Limidi nel processo decisionale che definirà il futuro della loro frazione. È un esempio concreto del nostro impegno a favorire una progettazione partecipativa che rispecchi le esigenze della nostra comunità”.

Il Comune invita tutti i cittadini a partecipare alle prossime attività del percorso. Ulteriori dettagli sulle modalità di partecipazione saranno disponibili a breve sul sito ufficiale del Comune e attraverso i canali di comunicazione locali.