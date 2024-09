Sassuolo: barista chiama i Carabinieri per un giovane cliente molesto che poi viene arrestato

I Carabinieri della Stazione di Sassuolo, coadiuvati da militari dell’Aliquota Radiomobile della locale Compagnia, sono intervenuti nella tarda serata di ieri all’interno di un bar di Sassuolo, in seguito alla richiesta telefonica al “112” dell’esercente, esasperata dalle intemperanze di un cliente molesto.

Alla vista dei Carabinieri l’uomo, probabilmente alterato dall’abuso di alcolici, si è scagliato fisicamente sull’esercente, ritenendola responsabile di aver avvisato le Forze dell’Ordine, ma è stato subito immobilizzato dagli operanti.

La furia dell’individuo non si è però placata, anzi, si è rivolta attivamente nei confronti dei militari, ai quali ha opposto resistenza fisica e verbale, proferendo al loro indirizzo frasi minacciose ed oltraggiose, inveendo con sputi, calci e addirittura morsi che causavano lievi lesioni.

L’uomo, classe 2000 residente a Sassuolo, con avviso orale in atto, sottoposto alla misura della permanenza domiciliare notturna per analoghe condotte di violenza avvenute lo scorso giugno, è stato così tratto in arresto per resistenza ed oltraggio a pubblico ufficiale, aggravati dalle lesioni personali.

Il giovane indagato è stato condotto nella mattinata odierna al Tribunale di Modena per il giudizio con rito direttissimo. All’esito il Giudice ha convalidato l’arresto e disposto la custodia in carcere.