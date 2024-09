Ravarino, il Comandante della Stazione Carabinieri promosso Luogotenente

Il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Modena ha conferito i nuovi gradi al neo promosso Luogotenente Andrea Amedeo Enea Gatto.

Il Sottufficiale, Comandante della Stazione di Ravarino dal 2009, ha raggiunto la qualifica apicale di Luogotenente Carica Speciale all’età di 53 anni.

Nel congratularsi per la promozione, il Colonnello Ceccarelli ha formulato al militare il più sentito ringraziamento per il lavoro sinora svolto e per la professionalità e l’impegno che certamente continueranno a contraddistinguere il suo operato al servizio della comunità ravarinese.