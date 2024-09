Rating bancario, criteri esg e accesso al credito gli argomenti al centro di un incontro formativo ideato e promosso da Lapam e Banco BPM

Un momento di formazione per capire da un lato le nuove esigenze degli istituti di credito tra rating e criteri esg, dall’altro per capire quali siano le opportunità da poter garantire alle imprese associate Lapam Confartigianato. Questo l’intento dell’incontro privato che si è svolto presso la sede centrale dell’associazione datoriale in Via Emilia Ovest 775 a Modena tra rappresentanti di Lapam Confartigianato e dirigenti di Banco BPM, il gruppo bancario italiano di origine cooperativa presente in tutta Italia. Obiettivo: sensibilizzare e approfondire differenti temi di estrema attualità per il mondo imprenditoriale a 360 gradi. All’incontro hanno partecipato una trentina di persone tra manager, collaboratori e responsabili delle sedi territoriali dei due attori coinvolti, per formare e formarsi su tematiche fondamentali per le imprese, le quali chiedono una consulenza sempre più approfondita e personalizzata.

«Si tratta di appuntamenti sempre molto costruttivi – ha dichiarato a margine dell’incontro Carlo Alberto Rossi, Segretario Generale Lapam Confartigianato –. I nostri collaboratori quotidianamente si relazionano con migliaia di imprenditori, che hanno bisogno di risposte certe per rimanere competitivi con le rispettive aziende e ricevere consulenza su quali investimenti effettuare per la crescita del proprio business. Ecco perché come associazione abbiamo a cuore i momenti formativi anche con istituti di credito che rappresentano interlocutori fondamentali per lo sviluppo dell’attività imprenditoriale: il nostro obiettivo è agevolare l’accesso al credito dei nostri imprenditori, anche grazie al nostro consorzio di riferimento, ma allo stesso tempo metterli a conoscenze delle esigenze e dei requisiti per essere finanziati, soprattutto in ottica di sostenibilità, che già oggi rappresenta un fattore determinante per la crescita delle imprese. La sensibilizzazione e la formazione sono due aspetti chiave che rientrano nella mission della nostra associazione».

«La nostra banca – spiega Massimo Miola, Responsabile di Area Modena di Banco BPM – è da sempre a fianco degli imprenditori e dei consorzi che li rappresentano, portando avanti le loro istanze, le loro richieste e soprattutto le loro proposte. Per noi si tratta di un impegno prioritario e anche per questo siamo particolarmente soddisfatti del dialogo che siamo riusciti ad instaurare con una associazione importante come Lapam Confartigianato, che ringraziamo per quanto fatto fino ad ora sul territorio e per la proficua collaborazione che, siamo sicuri, entrambe le parti porteranno avanti con dedizione e senso di comunità».