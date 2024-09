Attivata la raccolta straordinaria dei rifiuti casa per casa nei territori colpiti dall’alluvione

Proseguono senza sosta le attività del Gruppo Hera per garantire la continuità dei servizi essenziali nei territori dell’Emilia-Romagna colpiti dall’ondata straordinaria di maltempo, in stretto coordinamento con la Protezione Civile, le Prefetture e le Amministrazioni comunali interessate.

Nei comuni del bolognese e del ravennate coinvolti dall’emergenza, in cui la Protezione Civile e le autorità locali hanno già ripristinato l’agibilità delle strade, il Gruppo Hera sta progressivamente riattivando la pulizia delle zone più colpite, attraverso spazzamento e lavaggio, con servizi straordinari di raccolta, ritiro ingombranti, smaltimento e recupero.

In questi comuni i cittadini possono esporre i materiali danneggiati dall’alluvione in strada davanti alle abitazioni, senza limiti quantitativi e senza appuntamento, contenendo il più possibile l’ingombro per facilitare il passaggio dei mezzi operativi e separando apparecchi elettrici ed elettronici dagli altri materiali.

Al fine di prevenire rischi di scoppio e incendio, si chiede di esporre eventuali bombole del gas e apparecchi contenenti batterie, come i cellulari, separatamente dagli altri rifiuti.

Priorità, tempi e modalità di raccolta vengono concordati con i Comuni e con la Protezione Civile nel rispetto delle singole ordinanze territoriali.

Numeri utili del Gruppo Hera

Per le emergenze sui territori serviti, il Gruppo Hera ricorda i numeri del pronto intervento, attivi 24 ore su 24, tutti i giorni: acqua e fognature 800 713 900; gas 800 713 666; teleriscaldamento 800 713 699; elettricità 800 999 010.

Per informazioni sulle aperture delle stazioni ecologiche e degli sportelli clienti è possibile contattare il numero verde 800 999 500 per le famiglie e 800 999 700 per le aziende. Sono sempre a disposizione i Servizi Online e l’App My Hera.