Sabato 21 settembre a Novellara inaugura il nuovo Centro del Riuso

Sabato prossimo, 21 settembre, inaugura il nuovo Centro del Riuso di Novellara. L’evento, che si terrà alle ore 10, in Via Massimo D’Azelio n° 11, vedrà gli interventi di Vera Romiti Presidente provinciale Auser Reggio Emilia, Simone Zarantonello Sindaco di Novellara, Marco Boselli Direttore Sabar, Enzo Tondelli Presidente Centro comunale Auser di Novellara.

Il Centro del Riuso verrà gestito dai volontari e dalle volontarie della sede Auser di Novellara, il cui compito sarà quello di sistemare e recuperare oggetti che altrimenti sarebbero destinati alla discarica, mettendoli, quindi, a disposizione delle persone. Tutti i cittadini, anche dei territori limitrofi a Novellara, potranno, pertanto, conferire eventuali oggetti riutilizzabili non all’Isola ecologica ma al Centro del Riuso, dove i volontari cercheranno di dar loro nuova vita.

L’attività, portata avanti già da anni da Auser presso la sede del vecchio Centro del Riuso di Novellara, in collaborazione sempre con Comune e Sabar, sarà dunque trasferita nei nuovi locali di Via Massimo D’Azelio e, come affermano i volontari, «rappresenta un importante presidio a favore dell’ambiente e della comunità intera.»

Al termine dell’inaugurazione di sabato, sarà offerto un aperitivo. Inoltre, a tutti i partecipanti verrà data in omaggio una sporta da utilizzare per fare la spesa.

Il nuovo Centro del Riuso di Novellara sarà aperto il lunedì, il mercoledì e il sabato, dalle ore 9 alle ore 11:30.