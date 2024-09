Nel weekend tante iniziative a Modena per la ‘Settimana europea della mobilità’

Un weekend dedicato alla mobilità sostenibile quello che si terrà sabato 21 e domenica 22 settembre, nell’ambito della Settimana europea della mobilità cui il Comune di Modena ha aderito.

In particolare, nella giornata di sabato 21 settembre in piazza Sant’Agostino si farà una ‘prova’ di pedonalizzazione: dalle 9 alle 12 in una porzione della piazza, infatti, si terrà l’iniziativa “Lo spazio pubblico condiviso: mobilità sostenibile in piazza”, con l’esposizione di cargo bike, monopattini e auto elettriche condivise, l’allestimento di un parcheggio temporaneo per biciclette e di un punto informativo sulla sicurezza stradale a cura della Polizia locale.

Domenica 22 settembre dalle 9 alle 13 in piazza Roma, invece, torna la manifestazione “DomenicAmbiente”, con iniziative a piedi e in bicicletta per grandi e bambini.

In particolare, il programma prevede alle 9 l’asta di biciclette recuperate a cura del Multicentro Ambiente e Salute (Musa) di Modena in collaborazione con Ciclofficina Popolare “Rimessa in Movimento” di Modena e Comitatissimo della Balorda di Carpi”. Si terrà inoltre il laboratorio “Come ti rubo la bici: consigli per evitare i furti”.

Alle 10 è in programma la narrazione guidata “Camminando nel tempo. Quando Modena si chiamava Mvtina” di Daniela Ori con lo storico Gabriele Sorrentino, a cura dell’associazione Terra e Identità.

Saranno svolti inoltre laboratori di Abilità ciclistica a cura dell’associazione Amibike di Modena e laboratori Senza Rotelle organizzati da Genitori Ecoattivi e Fiab Modena con attività di educazione stradale per i più piccoli per imparare ad andare in bicicletta (link preiscrizione: https://bit.ly/SenzaRotelle2209). Sempre alle 10, inoltre, con l’iniziativa Cargoteca sostenuta dalla Fondazione di Modena, saranno messi a disposizione per test drive tre cargo bike e un rimorchio, per far provare gratuitamente le principali soluzioni di trasporto in bicicletta. È prevista, inoltre la mostra degli elaborati grafici delle Scuole primarie aderenti al progetto “Siamo nati per camminare”, edizione 2023-2024, e la premiazione dei bambini partecipanti all’iniziativa, alle 12, con la consegna degli attestati. Presso il Musa verranno distribuiti buoni gelato ai bambini partecipanti offerti dalla Gelateria K2. In piazza Roma sarà allestito, inoltre, anche un punto informativo dell’Ufficio Diritti Animali, in collaborazione con il Gattile Intercomunale, con visite virtuali della struttura per illustrare una giornata tipo con gli ospiti felini e la possibilità di informarsi per eventuali adozioni o per aiutare come volontario.

Per ulteriori informazioni: www.comune.modena.it/musa, musa@comune.modena.it, 059 203 3501, 059 2032294.