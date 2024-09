Modena: due persone soccorse dai Vigili del fuoco nell’area golenale del Panaro

Le piogge che si sono abbattute sul territorio Modenese e che hanno determinato l’allerta arancione per innalzamento del livello dei fiumi e alcuni dissesti idrogeologici, hanno portato una decina di richieste ai Vigili del fuoco di Modena dall’inizio dell’evento. Oltre ad alcuni alberi caduti ed un paio di prosciugamenti, sono stati segnalati due smottamenti su strade nel territorio di Pavullo e Serramazzoni gestiti nell’ambito del Centro Coordinamento dei Soccorsi con gli altri enti.

Inoltre, questa mattina si è reso necessario portare in salvo due persone che erano rimaste intrappolate in una abitazione che si è allagata in un’area golenale del fiume Panaro, in stradello Romano a Modena.