Danni da eventi atmosferici: 1,1 milioni di euro per le imprese di Bologna, Modena e Reggio che investono per prevenire i danni

1,1 milioni di euro per le imprese di Bologna Modena e Reggio Emilia che hanno subito danni da eventi atmosferici dal 1 maggio 2023 o che stanno investendo per mettersi in sicurezza e prevenirli. E’ l’iniziativa di Unioncamere Emilia-Romagna in convenzione con la Regione Emilia-Romagna.

I contributi sono rivolti a tutte le imprese di Bologna, Modena e Reggio-Emilia che dal 1 maggio 2023 hanno sostenuto spese per riparare i danni subiti a seguito degli eventi alluvionali ed alle imprese che stanno sostenendo o hanno in programma investimenti per mettersi in sicurezza da eventi atmosferici estremi e garantire così la continuità aziendale.

I contributi, arrivano fino a 50.000 euro ad impresa, e sono rivolti ad esempio all’acquisto e installazione di barriere frangi acque e paratie, strutture per elevare materiali e macchine, serramenti a tenuta stagna antiallagamento, sistemi di canalizzazione e recupero dell’acqua, pavimentazioni galleggianti con sistemi di pompe di dispersione, attrezzature e macchinari per rimuovere terra, fango e neve, rilevatori antiallagamento, generatori elettrici, motopompe, sistemi di stoccaggio e riciclo dell’acqua, reti, pannelli e altri mezzi frangivento o antigelo, sistemi di riscaldamento e protezione di piante e colture in pieno campo, impianti di irrigazione antibrina, segnali di emergenza ed evacuazione, attrezzature di assorbimento e contenimento di sostanze disperse nell’ambiente, sistemi di videosorveglianza per il monitoraggio di zone non presidiate da personale, collegati a sensori e/o sistemi di allarme attivabili in caso di pericolo.

E’ possibile presentare domanda fino al 14 ottobre 2024.

Tutte le informazioni sul sito di Unioncamere Emilia-Romagna www.ucer.camcom.it