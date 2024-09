Bike to work day 2024: a Mirandola sfida social a colpi di selfie e pedalate

Il Comune di Mirandola ripropone – in occasione della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile – il “Bike to Work Day”: un contest social, con premi in palio, dedicato a chi sceglie la bicicletta come mezzo per recarsi sul posto di lavoro!

Confermate modalità e tempistiche rispetto alle passate edizioni: basta inviare, nella giornata di Venerdì 20 Settembre (dalle ore 6 alle ore 22), il proprio selfie in sella alla bicicletta, davanti al posto di lavoro, all’indirizzo ufficio.stampa@comune.mirandola.mo.it

Tutte le immagini ricevute saranno pubblicate sulla e – i due ciclisti che otterranno più interazioni (somma di Like + Commenti + Condivisioni) entro le ore 12.30 di Lunedì 23 Settembre saranno premiati con un buono da 100€ da spendere per servizi di manutenzione della bicicletta presso un centro specializzato designato.

Tutti possono partecipare: dipendenti privati e pubblici, commercianti, artigiani, insegnanti, liberi professionisti, studenti… tutti al lavoro in bici! È davvero facile!