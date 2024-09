Progetto Pulcino per il Reparto di Neuropsichiatria Infantile del Santa Maria di Reggio

Il Reparto di Neuropsichiatria Infantile dell’Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia, diretto dal dr. Carlo Fusco, ha da poco ricevuto un nuovo macchinario ENG-EMG per l’elettromiografia-elettroneurografia pediatrica del valore di € 37.820,00 che permetterà di effettuare lo studio neurofisiologico del nervo e del muscolo (a partire dall’epoca neonatale fino al paziente adulto) e di effettuare diagnosi precoci sia di patologie neuromuscolari congenite che di patologie del nervo e del muscolo acquisite.

Alla consegna erano presenti il dr. Carlo Fusco, il dr. Carlo Alberto Cesaroni, Alessandra Davoli (Presidente di Progetto Pulcino) insieme ad una rappresentanza del Direttivo e Viviana Vighi, mamma di Riccardo, a cui è stato dedicato l’acquisto di questo macchinario.

La SOC NPI (Struttura Complessa di Neuropsichiatra Infantile) di Reggio Emilia è centro di riferimento regionale per EMGENG pediatrica: dal 2004 ad oggi sono stati effettuati più di 2500 esami in età pediatrica in bambini provenienti da tutta la regione ed anche extra-regione. Lo studio neurofisiologico del sistema nervoso periferico, effettuato tramite ENG-EMG, rappresenta anche uno degli obiettivi della scuola di Specializzazione di UNIMORE di cui, la SOC NPI ASMN, fa parte.

In considerazione dei nuovi trattamenti disponibili anche in Italia di alcune malattie rare neuromuscolari, la possibilità di effettuare una diagnosi in tempi rapidi permette l’avvio di questi trattamenti molto precocemente, migliorando la prognosi dei piccoli pazienti affetti da patologie rare.

In altre condizioni – per esempio nella sindrome di Guillain Barrè – nella quale alcuni bambini iniziano a camminare male o smettono di deambulare, la diagnosi precoce del danno del nervo (spesso dopo infezioni respiratorie o gastrointestinali), permette di avviare terapie in tempi molto rapidi, ottenendo nella stragrande maggioranza dei bambini, la guarigione completa.

L’acquisto di questa nuova strumentazione permetterà un’implementazione significativa del percorso già avviato da anni, con la possibilità di un miglioramento qualitativo e quantitativo, degli studi elettromiografici.

Il denaro necessario per questa ragguardevole acquisizione è stato raccolto grazie agli introiti ricevuti per i cestini natalizi (in collaborazione con CuraRE Onlus) e pasquali, ai proventi ricavati dalle bomboniere solidali e dai corsi S.O.S. Bimbo per illustrare le manovre di disostruzione pediatrica delle vie aeree, grazie alle generose donazioni di Banca Mediolanum (sede di Reggio Emilia), di Champion Europe, di CRAL Bucher Hydraulics spa, dell’Associazione Sportiva Uchi Oroshi ASD APS di Bibbiano (RE), della Scuola Elementare Neria Secchi di Bibbiano (RE) in occasione della Settimana del pane e dalle offerte raccolte durante la proiezione del film “Il giardino delle fate” presso la IA Academy di Reggio Emilia.

Un sincero ringraziamento a tutti coloro che ci hanno sostenuto con entusiasmo e perseveranza ed alle realtà che hanno contribuito al raggiungimento di questo obbiettivo anche attraverso la donazione di prodotti: Loacker, Alceste Aromi di Gabriele e Marina Baiocchi, la Casa del Miele e Bottega Broletto sas.

Per il Direttivo e per i volontari di Progetto Pulcino questi attestati di fiducia rappresentano la gratificazione più importante, motivandoci a fare sempre meglio, consentendoci di diversificare le iniziative affinché si possano raggiungere traguardi di eccellenza attraverso la realizzazione ed il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Sempre per il Reparto Neuropsichiatra Infantile Progetto Pulcino ha contribuito anche al finanziamento di due importantissime pubblicazioni scientifiche di livello internazionale. La prima ricerca, condotta dalla dott.ssa Cavalli e dal. dr.

Fusco, concerne una patologia dello sviluppo cerebrale inquadrabile nell’ambito dei disturbi del neurosviluppo. Si tratta di una forma molto rara che sono riusciti a identificare in un paziente con alcune malformazioni cerebrali mai descritte.

La seconda, condotta dal. dr. Fusco e dalla dott.ssa Spagnoli, riguarda una rara malattia neurometabolica dei neurotrasmettitori. E’ stato utilizzato uno strumento di studio conosciuto in letteratura (denominato Delphi) grazie al quale un pannello di esperti (tra cui la Struttura Complessa di Neuropsichiatra Infantile dell’Arcispedale Santa Maria Nuova) ha

identificato la tipologia di pazienti da sottoporre ad uno screening per effettuare una diagnosi precoce.

