Dalle cucine popolari al coinvolgimento dei giovani nelle decisioni pubbliche, fino al recupero di spazi per uso collettivo

Dai progetti che coinvolgono le giovani generazioni nella costruzione delle decisioni pubbliche a quelli che riguardano le reti sociali per l’attivazione di spazi comuni, fino alle mense popolare. E poi iniziative che riguardano il tema della riqualificazione di spazi collettivi, centri polifunzionali di comunità, luoghi di aggregazione e interventi su edifici e borghi.

Sono 11 i progetti finanziati dalla Regione Emilia-Romagna con circa 165mila euro attraverso il Bando Partecipazione 2024, uno dei principali strumenti attraverso cui viale Aldo Moro svolge la propria azione a supporto dei percorsi di democrazia partecipativa, permettendo di realizzare nuovi interventi per favorire il dialogo tra amministrazioni pubbliche e cittadini.

“Siamo soddisfatti per la qualità delle iniziative che andiamo a finanziare. Partecipare- afferma l’assessore regionale al Bilancio, Paolo Calvano- significa coltivare e far crescere la democrazia, e in Emilia-Romagna la partecipazione è un percorso, non un punto di arrivo. L’impegno della Regione è evidenziato dai quasi 4 milioni di euro che in questa legislatura abbiamo stanziato per supportare interventi sul territorio emiliano-romagnolo. I processi partecipativi sono anche un’importante occasione per mettere al centro i cittadini, coinvolgendoli nelle scelte delle amministrazioni”.

Quattro progetti saranno realizzati nella provincia di Piacenza, tre in quella Modena, due in provincia di Forlì-Cesena, uno in provincia di Reggio Emilia e uno in provincia di Ravenna. Otto progetti riguardano la rigenerazione/riqualificazione di spazi collettivi, uno il Piano giovani partecipato, uno le mense popolari e uno l’attivazione di Reti sociali per l’attivazione di spazi comuni.

Alle iniziative progettuali andrà un contributo massimo di 15mila euro, fino al 100% delle spese ritenute ammissibili.

Per maggiori informazioni sull’esito del bando è possibile consultare il sito: https://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/ .