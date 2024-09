Aperto fino al 9 ottobre il bando per l’assegnazione del servizio Caffetteria e Bistrot al Parco della Reggia di Rivalta

Il Parco della Reggia di Rivalta si dota anche di un servizio di ristoro e ospitalità, un Padiglione di 120 metri quadrati coperti – a cui si aggiungono circa mille metri quadrati en plein air, collocati nella zona centrale della vasta area verde – che ospiterà un servizio di Caffetteria e Bistrot.

I lavori di realizzazione del padiglione e di sistemazione delle aree esterne di sua pertinenza sono in corso e si concluderanno entro l’anno.

Il Comune di Reggio Emilia nel frattempo ha pubblicato lo scorso 9 agosto un bando per l’assegnazione della gestione del servizio e, dopo una prima fase di pubblicizzazione sui canali istituzionali, ne dà ora ulteriore evidenza.

Il bando, a procedura aperta, resterà pubblicato sul sito istituzionale del Comune fino al 9 ottobre prossimo con termine della presentazione delle offerte alle ore 12 dello stesso giorno. Il capitolato collegato al bando, oltre a definire i diversi servizi richiesti e le altre condizioni di assegnazione, rende possibile al concessionario contribuire alla valorizzazione del complesso monumentale della Reggia di Rivalta, proponendo attività di natura ricettiva, ricreativa e culturale, d’intesa con l’Amministrazione comunale e in una logica di co-progettazione.

La durata della concessione è prevista in nove anni, dalla data di assegnazione del servizio.

Terminati gli interventi sull’edificio della Reggia e sul Giardino segreto, stanno proseguendo i lavori di riqualificazione, riallestimento e valorizzazione del Parco, che si dispiega su un’area di 250.000 metri quadrati e che sarà consegnato alla città la prossima primavera. L’intervento complessivo è parte del Progetto nazionale Ducato Estense.

COME SARÀ – Il nuovo Padiglione, che è di proprietà comunale e ricade su un’area sottoposta a vincolo della Soprintendenza, è stato progettato per integrarsi nel contesto storico del complesso monumentale di Rivalta. Lungo una ventina di metri e largo sei, avrà un’altezza di tre metri e sarà costituito da una struttura in acciaio e vetro.

Il Padiglione sarà suddiviso in tre comparti funzionali: zona di preparazione delle vivande, zona di somministrazione al chiuso e zona a portico di somministrazione all’aperto.

Completano il Padiglione i tre servizi igienici pubblici, di cui uno accessibile da persone con disabilità, fruibili da tutti gli utenti del parco indipendentemente dall’accesso alla caffetteria.

Il Padiglione verrà installato nell’area centrale del Parco, a fianco delle ritrovate fontane ovali e dell’area verde denominata Parterre e Giardino d’inverno.

L’area circostante il Padiglione, a forma di diamante, avrà la stessa finitura dei percorsi del Parco, sarà delimitata da un filare alberato e potrà essere utilizzata dal soggetto gestore del servizio Caffetteria-Bistrot quale spazio di dehor su una superficie di circa mille metri quadrati.

IL CAPITOLATO – Il capitolato di concessione, a cui il bando è collegato, prevede in particolare che il Padiglione Caffetteria-Bistrot sia “punto di ristoro, ricezione e di servizio funzionale ad una migliore fruibilità del Parco”.

I SERVIZI RICHIESTI – Il concessionario sarà tenuto a svolgere i seguenti servizi: caffetteria-bistrot ovvero esercizio di somministrazione di alimenti e bevande aperto al pubblico.

Dovrà garantire inoltre l’apertura, la pulizia e la funzionalità dei tre servizi igienici pubblici destinati sia all’utenza del Padiglione, sia ai frequentatori del Parco, e collocati nello stesso fabbricato del Padiglione.

Il concessionario potrà inoltre contribuire alla valorizzazione del sistema Ducato Estense e in particolare del complesso monumentale della Reggia di Rivalta, proponendo ulteriori attività di natura ricettiva, ricreativa e culturale.

Ulteriori spazi nel Parco, in co-gestione con il Comune di Reggio Emilia, potranno essere infatti messi a disposizione e utilizzati temporaneamente a seguito di autorizzazione del Comune.

Per informazioni e chiarimenti: https://www.comune.re.it/amministrazione/documenti-e-dati/avvisi-e-bandi/bandi-di-gara-e-contratti-profilo-di-committente

Per sopralluoghi scrivere all’indirizzo mail: garesenzacarta@comune.re.it.