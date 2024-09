Allerta meteo, domani secondarie di primo e secondo grado chiuse in via precauzionale nel comune di Bologna

Su richiesta della Regione Emilia-Romagna, in seguito all’emissione dell’allerta rossa per criticità idrogeologica, il Comune di Bologna ha deciso che domani giovedì 19 settembre, l’attività didattica sarà sospesa, in via precauzionale, nelle scuole del territorio (comprese relative palestre scolastiche) ad eccezione di nidi, scuole dell’infanzia e primarie per cui, al momento, non si prevede la chiusura. È in corso un monitoraggio costante delle strutture e potranno essere valutate chiusure mirate in caso di criticità (che verranno eventualmente comunicate direttamente dalle singole scuole).

Si invitano inoltre le aziende e gli enti del territorio a favorire per la giornata di domani l’utilizzo dello smart working. Cosa che faranno anche Comune di Bologna e Città metropolitana autorizzando una giornata aggiuntiva di smart working.

Inoltre nel Comune di Bologna, che ha attivato il COC (Centro Operativo Comunale), già da questo pomeriggio verranno chiusi in via precauzionale i parchi e le aree verdi e si stanno monitorando i principali sottopassi e le zone fluviali che, al momento, non presentano particolari criticità.

Invitiamo i cittadini e le cittadine a tenersi aggiornati seguendo solo i canali ufficiali del Comune.