Sulla A1 chiusure programmate delle stazioni di Modena nord e Modena sud

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione della segnaletica orizzontale, dalle 22:00 di giovedì 19 alle 6:00 di venerdì 20 settembre, sarà chiusa la stazione di Modena nord, in uscita per chi proviene da Milano. In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Modena sud, al km 170+800 o di Reggio Emilia, al km 137+100.

Sempre per consentire attività di ispezione e manutenzione della segnaletica orizzontale, dalle 22:00 di venerdì 20 alle 6:00 di sabato 21 settembre, sarà chiusa la stazione di Modena sud, in uscita per chi proviene da Milano.

In alternativa, si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Modena nord, al km 157+600 o uscire a Valsamoggia, al km 184+800.