Settimana Europea della Mobilità, domani la ripartenza dei pedibus e un convegno in Salaborsa

Entra nel vivo la Settimana Europea della Mobilità che questa sera fa tappa a Pianoro per l’incontro sul Servizio Ferroviario Metropolitano e la nuova linea passante, alle 20.45 in via Gualandi 2.

Domani, mercoledì 18 settembre, sono invece due gli appuntamenti principali: il convegno pubblico sulla mobilità e lo spazio pubblico in Salaborsa e una ripartenza “spettacolare” dei pedibus in 20 scuole della città.

“Dai piani all’azione. La mobilità e lo spazio pubblico di Bologna che cambia”, convegno pubblico dalle 9 alle 13.30, nell’Auditorium Enzo Biagi di Salaborsa (piazza Nettuno 3). A cinque anni dall’approvazione, il convegno intende fare il punto sullo stato di attuazione dei nuovi piani della mobilità sostenibile e del traffico urbano e per rilanciare una visione d’insieme sulle tante trasformazioni in corso nella mobilità e nello spazio a Bologna e nell’area metropolitana: dalle piazze pedonali alla rete ciclabile, dal Servizio Ferroviario Metropolitano al Tram e al trasporto pubblico su gomma, dalla mobilità condivisa e casa-lavoro, fino alla Città 30.

“Il pedibus è uno spettacolo”: riprendono i pedibus nelle scuole primarie di Bologna che per l’occasione vedranno l’accompagnamento speciale di attori e attrici teatrali con pièce di improvvisazione ispirate al testo “La passeggiata di un distratto” di Gianni Rodari, a cura del Centro Antartide, per rendere questa giornata un vero spettacolo che coinvolgerà tutti gli studenti e le studentesse delle scuole primarie della città.

Questi gli appuntamenti: