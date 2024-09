InsolvenzFest 2024: debiti e memoria il focus dell’edizione numero 13

Il tempo scorre, trascinando con sé storie e destini, e diventa la misura dei nostri

impegni verso il futuro, quelli su cui la società e i creditori ripongono la loro fiducia. Ed è proprio il legame tra “Debiti e Memoria” a fare da filo conduttore alla 13a edizione di InsolvenzFest.

Un evento che porta sulla scena nuovi racconti e prospettive inedite: narrazioni che raccontano di debiti di sicurezza e morti sul lavoro, femminicidio e violenza di genere, dati personali e privacy, responsabilità del giornalismo, disagio giovanile e fragilità. E numerose altre declinazioni di debito, rispettivi crediti, e ridiscussioni di concetti fondamentali come l’impegno, la credibilità e la fiducia, modellate dal trascorrere del tempo e

tramandate attraverso i processi di sedimentazione della memoria. Qui, esperti e pubblico si confronteranno per dare un senso alle promesse fatte, non mantenute, e ai percorsi di cambiamento che possono ancora essere intrapresi.

EVENTO DIFFUSO E PLURALE

Con “Debiti e memoria”, InsolvenzFest torna dal 19 al 22 settembre a Bologna, riprendendo il format di evento diffuso in prestigiose location del centro storico: da quelle della Cineteca – che per la prima volta metterà a disposizione anche la suggestiva cornice del Cinema Modernissimo, fresco di riapertura – alla sala dello Stabat Mater all’Archiginnasio, per proseguire con ritmo incalzante a Palazzo Zambeccari, sede della Fondazione dei

Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna, e concludersi alla Biblioteca SalaBorsa. Evocativi “salotti” dove prenderanno corpo i dialoghi tra magistrati, esperti di diritto e di economia, sociologi, letterati, giornalisti e rappresentanti della società civile per un’indagine critica e plurale sui possibili scenari dei rapporti di debito.

Per quattro giorni, InsolvenzFest trasformerà Bologna in un vivace punto d’incontro con interviste e confronti a due, eventi musicali e proiezioni cinematografiche che intercetteranno l’attenzione della cittadinanza più attiva, composta da associazioni, professionisti, esperti, studenti e persone interessate all’evoluzione dei rapporti tra

giurisdizione e insolvenze, e ai cambiamenti nei modelli delle relazioni sociali e mediatiche che ne derivano. A dare concretezza al festival voci prestigiose e autorevoli, in grado di arricchire la riflessione, alimentare il dibattito e cercare di stimolare le leve della conoscenza. Un’opportunità unica di prendere parte a uno scambio dialogico aperto, interessante, mai banale.

DAY BY DAY: IL CRONOPROGRAMMA

Il Cinema Modernissimo apre le sue porte e ospita la serata inaugurale di InsolvenzFest 2024: giovedì 19 settembre, alle 20.00, il prologo Stare sui social e fare memoria. La preview è affidata a tre divulgatori: il poeta Davide Avolio, il filosofo Eugenio Radin e la filologa Beatrice Flammini. Partendo da alcune parole chiave i tre giovani creativi si concentrano su come i social media influenzano la nostra memoria, personale e collettiva, e

analizzano l’incidenza delle piattaforme digitali sul modo in cui capiamo e ricordiamo il passato.

I dialoghi di InsolvenzFest entrano nel vivo, venerdì 20 settembre alle 14.30, alla Biblioteca comunale dell’Archiginnasio – Sala Stabat Mater, con i saluti istituzionali dell’assessora Roberta Li Calzi per il Comune di Bologna. A seguire, alle 14.45, Introduzione ad InsolvenzFest 2024 di Massimo Ferro, direttore scientifico del Festival e presidente di sezione della Corte di cassazione.

Alle 15.00 prende avvio il primo dibattito, Sapere e imparare dai femminicidi: mi devi l’anima dove Paola Di Nicola Travaglini, giudice della Corte di cassazione, si confronta con Anna Vagli, giornalista, giurista e criminologa forense. Focus della discussione è l’esperienza investigativa e giudiziaria relativa ai femminicidi, ponendo l’accento

sulle carenze educative e sul lungo cammino di crescita che la società deve ancora intraprendere per affrontare il problema in modo efficace.

Dalla cronaca alla storia: il debito d’informazione e il giornalista è il titolo della sessione che si svolge alle 16.00.

Un confronto basato su diverse esperienze generazionali per aiutare a comprendere come il giornalismo possa adempiere al suo dovere di informare e contribuire alla creazione di una memoria collettiva duratura. A guidare il dialogo sono Sergio Rizzo, giornalista de L’Espresso e Carmine Benincasa, documentarista per BBC, Independent e FanPage.

Alle 18.15 si riaccendono le luci del Modernissimo con la proiezione del film Cento domeniche, un film di e con Antonio Albanese (Italia, 2023, 94′). Antonio, dovendo pagare il matrimonio della figlia, scoprirà, suo malgrado, che chi custodisce i nostri tesori non sempre custodisce anche i nostri sogni. Un racconto di un’Italia perbene in

via di estinzione, in cui la solidarietà e l’aiuto reciproco erano moneta corrente, e la parola data era oro. Ora, preda delle spietate logiche del mercato e della spregiudicatezza di operatori che impediscono di costruire un rapporto di fiducia con il cliente, il singolo soccombe.

È Palazzo Zambeccari, sede dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bologna, il luogo di confronto di sabato 21 settembre. La prima sessione inizia alle 9.45 con un’intervista condotta da Marco Patucchi, giornalista economico di La Repubblica, a Bruno Giordano, magistrato Corte di cassazione. Il talk, dal titolo Incidenti e morti nei lavori italiani, esplora il complesso rapporto tra impresa, lavoro, sicurezza e diritti, offrendo

una riflessione approfondita su temi cruciali per il mondo del lavoro in Italia.

Protagonista dell’incontro delle 11.00 è l’anchorwoman di LA7 Marianna Aprile in dialogo con Gherardo Colombo, scrittore e giurista. Al centro di Vivere di regole annunciate: drammi e farse negli appunti della memoria italiana, le sfide legate alla promozione di una cultura basata sull’adempimento dei debiti, attraverso una disamina delle dinamiche che influenzano questo delicato tema.

In Cineteca alle 12.30, integra gli appuntamenti dedicati alle nuove tecnologie e ai linguaggi contemporanei l’atteso Blob d’autore a cura di Gian Luca Farinelli, direttore della Cineteca di Bologna: una lezione di cinematografia in equilibrio fra passato e presente, capace di creare un ponte tra il cinema, l’arte e la memoria.

Stefania Zolotti, giornalista e direttrice responsabile di SenzaFiltro e Dario Salvetti, operaio metalmeccanico della ex GKN di Firenze sono i relatori che, alle 15.15, danno il via alla sessione pomeridiana a Palazzo Zambeccari intitolata L’esperienza di autorecupero della GKN: dalla crisi alla riconversione aziendale con i lavoratori. Focus del dibattito un piano industriale scritto da operai ed economisti, giuristi, scienziati sociali e ingegneri: un caso di

studio sul possibile ruolo pubblico che agevoli il risanamento e la riconversione ecologica di settori, come l’automotive tradizionale, in costante decrescita.

Dalla confusione dei balzelli all’irriducibile eccesso di complessità: i numeri e le prospettive dell’infedeltà fiscale è il titolo del talk delle 16.30 che vede Chiara Brusini, giornalista de ilfattoquotidiano.it, dialogare con Massimo Romano, già direttore dell’Agenzia delle entrate e consigliere della Corte dei conti, esperto in materia tributaria e in amministrazione fiscale. Nonostante i progressi tecnologici, la ricchezza sommersa e il mancato gettito fiscale

coinvolgono inadempimento diffuso e consolidate disuguaglianze di trattamento. C’è un paese reale e intoccabile che non partecipa alla contribuzione necessaria allo Stato sociale, pur fruendo delle prestazioni pensate per tutti, cittadini e imprese.

A conclusione, alle 17.40, la sessione Il diritto e il debito di informazione nei social: identità e verità. Un dialogo per fare il punto su come la tecnologia – con i social media in testa – stia trasformando il modo in cui interagiamo e viviamo gli spazi pubblici. Un’occasione per riflettere su come gli strumenti digitali influenzino le dinamiche sociali e l’uso degli spazi condivisi nel mondo contemporaneo, creando debiti d’informazione. In quest’occasione

Virginia della Sala, giornalista professionista, intervista Guido Scorza, giurista, avvocato e professore di diritto delle nuove tecnologie e privacy.

Domenica 22 settembre, a partire dalle 10.00, sono due gli appuntamenti previsti nella prestigiosa cornice della SalaBorsa in Auditorium Biagi. Il primo talk, Tra colpa e negazione: le giovani e vecchie mancate promesse, vede in dialogo Irene Ruggiero, psicologa, e Giacomo Travaglino, presidente di sezione della Corte di cassazione. Si parla di inadempimento inteso non solo come tradimento di un impegno, ma come un percorso che si sviluppa nel tempo, modificando le relazioni economiche e personali legate al debito originario. Un cammino complesso, regolato dal diritto e sostenuto dalle scienze psicologiche nella ricostruzione personale.

Alle 11.30 la sessione conclusiva del Festival, Il ricordo dei debiti nel tempo: ammissioni di un giurista e musicista.

Il diritto, da sempre, gestisce l’oblio: riporta a galla il passato, ricordando torti e ragioni, ma può anche decidere di cancellarli. E proprio in questo somiglia alla musica, perché, quando mette in scena un processo, ripropone promesse non mantenute o indulgenze per ragioni che ormai si sono indebolite.

In scena Gianluca Sicchiero, ordinario di istituzioni di diritto privato dell’Università Cà Foscari Venezia sulla scena accompagnato dai Peacocks, per un momento che alternerà parole e musica. Dei Peacocks fanno parte Almachiara de Marco alla voce, Giovanni Ruggeri al pianoforte, Alessandro Casotto alla batteria e Gianluca Sicchiero al contrabbasso. Per l’occasione l’Auditorium Biagi risuona dei classici del jazz, spaziando da Cole Porter

a George Gershwin, includendo anche il cantautorato italiano e la bossa nova di Antonio Carlos Jobim e Vinicius de Moraes.

LE PARTNERSHIP

InsolvenzFest è appoggiato dalle istituzioni locali e degli Ordini professionali che concorrono alla sua organizzazione tramite patrocini e numerose forme di collaborazione. Promosso dall’OCI – Osservatorio sulle Crisi di Impresa, si svolge con il patrocinio del Comune di Bologna, della Città metropolitana di Bologna, della Regione Emilia-Romagna; in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati di Bologna, la Fondazione Forense Bolognese,

l’Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili di Bologna, l’Associazione dei Curatori e dei CTU del Tribunale di Bologna, i Consulenti del Lavoro – Consiglio provinciale di Bologna e Cineteca di Bologna. Il Festival si avvale del contributo di Fondazione del Monte, Novecento Editore, Surplex, Zucchetti Software Giuridico, Fallco, La Colombo Finanziaria, Gobid Group.

CREDITI FORMATIVI

Le sessioni costituiscono evento accreditato dalla Fondazione Forense Bolognese per gli avvocati e dall’ODCEC di Bologna per i dottori commercialisti, nonché dal Consiglio provinciale di Bologna dei consulenti del lavoro.

La partecipazione al Festival è gratuita, previa iscrizione.

È possibile iscriversi e restare aggiornati su tutte le iniziative su www.insolvenzfest.it