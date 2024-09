Conferita a Reggio Emilia la Bandiera ‘Comune Ciclabile’, riconoscimento di Fiab

Nel pomeriggio di oggi, in Sala del Tricolore, la presidente di Fiab Reggio Emilia – Tuttinbici Raffaella Monti, insieme con alcuni volontari dell’associazione, ha consegnato al sindaco Marco Massari e all’assessora alle Politiche per il clima e la mobilità sostenibile Carlotta Bonvicini la bandiera Fiab ‘Comune ciclabile’. La bandiera riporta anche il punteggio: “5 smiles” ovvero il massimo conseguibile.

Si tratta di un’iniziativa che riconosce l’impegno di tutte quelle Amministrazioni locali che mettono in pratica concrete politiche per la mobilità in bicicletta. Reggio Emilia è da anni al vertice delle classifiche delle città italiane per ciclabilità, servizi e progetti per la mobilità sostenibile e per l’estensione pro capite della rete ciclabile (270 chilometri). Le recenti politiche e i bilanci dell’Amministrazione hanno inserito ulteriori risorse sia per la manutenzione dei tracciati esistenti e per la loro connessione, sia per la realizzazione delle Superciclabili – assi ciclopedonali in sede propria, protetta e illuminata, ad esclusivo uso della bici – la prima delle quali, di circa 15 chilometri, è in realizzazione: attraversa la città da sud (Rivalta) a Nord (Mancasale-Stazione Av Mediopadana).