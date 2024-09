Apertura del nuovo anno scolastico a Medicina

Come da tradizione, è stato inaugurato l’anno scolastico del Comune di Medicina presso il Campo Sportivo E. Bambi.

Alla cerimonia hanno partecipato il Sindaco di Medicina Matteo Montanari, l’Assessore all’Istruzione Dilva Fava, il dirigente scolastico Paolo Castellana, il vicario Marco Baldini, i professori e gli alunni delle scuole medie.

Presso il Campo Sportivo E. Bambi le studentesse e gli studenti che compongono le nuove classi prime, accompagnati anche dai propri famigliari, hanno partecipato con grande emozione al loro primo giorno di scuola.

Quest’anno scolastico accoglie un totale di 1.434 alunne e alunni collocati in 77 classi nei plessi dell’Istituto Comprensivo di Medicina, oltre ai 343 dell’Istituto Superiore Giordano Bruno – Canedi.

Nell’ultimo mandato il Comune ha realizzato importanti interventi nelle scuole indirizzati al miglioramento della sicurezza e dell’efficienza energetica dell’edilizia scolastica. È intenzione di quest’Amministrazione continuare ad investire sulle strutture scolastiche del territorio per renderle sempre più accoglienti.

«Buon anno scolastico a tutte le ragazze e i ragazzi di Medicina. La scuola è una grande occasione di socialità e di crescita. Buon lavoro anche a tutti gli insegnanti che accompagnano i nostri studenti» – dichiara il Sindaco Matteo Montanari.

«L’inizio del nuovo anno scolastico è un momento di grande emozione per gli studenti, le famiglie e i professori, soprattutto se si cambia un percorso o si inizia un nuovo ciclo di studi. È evidente che nella nostra realtà avere un Istituto Comprensivo unico ci mette nelle condizioni di poter prendere decisioni tempestive, di avere un confronto costante e proficuo per cercare di dare le migliori risposte, in qualunque momento e situazione. Come Amministrazione, abbiamo cercato di garantire, come ogni anno, la partenza contestuale a tutti i servizi. Quindi, siamo pronti con i servizi di trasporto, mensa, pre, inter e post scuola. In pratica molto di ciò che serve alle famiglie per poter gestire con serenità la lontananza dei figli all’interno dei nostri plessi scolastici. Un augurio di buon anno scolastico a tutte e tutti con la certezza che questo percorso contribuirà a realizzare i vostri sogni» – dichiara l’Assessore all’Istruzione Dilva Fava.