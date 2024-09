Umanizzazione delle cure: successo per gli eventi organizzati da AOU di Modena al Festival della Filosofia

Successo per gli eventi targati Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena al Festival della Filosofia. AOU ha organizzato due laboratori e una conversazione, uniti dal fil-rouge dell’umanizzazione delle cure, visione fortemente legata al concetto di Psiche, scelto come tema fondante dell’edizione 2024 del Festival. Tutti gli eventi sono stati molto partecipati. Una bellissima ed emozionante esperienza di condivisione con la cittadinanza.

Sabato 14 settembre in Piazza Roma si è tenuto il Laboratorio Endogym: Pratiche di yoga per l’endometriosi (17:00 – 18:30), Domenica 15 settembre, sempre in Piazza Roma c’è stato il laboratorio RespiraMo-Insieme agli animali – Intervento di pet therapy integrato a pratiche di Mindfulness (11:00 – 12:30), mentre nel Cortile di Palazzo Solmi Modena (Via Emilia Centro 269) si è concluso con l’interessantissima conversazione Cura integrale. Una sanità a sostegno del benessere (17:30) con il Direttore generale di AOU Claudio Vagnini e la professoressa Elisabetta Lalumera Filosofia e Teorie dei linguaggi presso il Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita dell’Università di Bologna.