Polizia locale bassa reggiana: anche lo scorso weekend è stato effettuato il servizio mirato di controllo notturno

Continuano i controlli notturni della Polizia Locale, svolti nell’ambito del progetto di potenziamento dei servizi mirati al presidio del territorio e di sicurezza stradale, nella fascia oraria 21.00-03.00, nelle aree dell’Unione Bassa Reggiana.

In particolare, nella notte tra sabato 14 e domenica 15 settembre, le tre pattuglie assegnate a questo servizio hanno effettuato diversi posti di controllo sul territorio di competenza, fermando 61 veicoli e controllando 70 persone.

Tutti i conducenti fermati sono stati sottoposti a pre-test alcol e droga e non sono state accertare violazioni alle norme del codice della strada.

“Anche in questo caso – ha spiegato il comandante Francesco Crudo – abbiamo potuto rilevare un sostanziale rispetto delle norme, che ci spinge a pensare che l’attività di informazione e i controlli su strada stiano dando buoni frutti. I conducenti stanno dimostrando una buona consapevolezza dei rischi conseguenti alla guida in stato di ebrezza o sotto l’effetto di stupefacenti e, più in generale, stanno comprendendo che la sicurezza propria e altrui passa, in primis, attraverso un corretto comportamento alla guida”.

Non sono mancate le richieste di intervento pervenute dai centri, principalmente legate a fenomeni di disturbo, per le quali sono stati svolti gli opportuni controlli e le verifiche del caso, che hanno permesso la risoluzione immediata del problema segnalato.

“Vogliamo ricordare ai cittadini dell’Unione Bassa Reggiana – continua il comandante Crudo – che la Polizia Locale garantisce la propria presenza serale anche nei prossimi fine settimana da venerdì a domenica, e che in caso di necessità possono contattarci al numero verde 800-841214″.