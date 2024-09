Il Sindaco agli studenti sassolesi in occasione dell’avvio del nuovo anno scolastico

Il Sindaco di Sassuolo Matteo Mesini, questa mattina, ha inviato una lettera aperta agli studenti in occasione del primo giorno del nuovo anno scolastico.

“Care studentesse e cari studenti,

è con grande emozione che vi scrivo queste parole all’inizio di un nuovo anno scolastico, un momento sempre speciale che segna l’inizio di nuove avventure, sfide e sogni. Ogni settembre porta con sé l’energia della giovinezza, quel potere unico che avete voi, che vi permette di immaginare e costruire il futuro che avete davanti.

La scuola è molto di più di un luogo in cui imparare nozioni. È uno spazio in cui si coltivano i valori che vi guideranno per tutta la vita: l’impegno, il rispetto, la curiosità. È qui che scoprirete non solo i libri e le materie, ma anche voi stessi e il mondo che vi circonda. È il terreno fertile dove i vostri sogni cominciano a prendere forma, dove il futuro inizia a essere plasmato dalle vostre mani.

In questo viaggio, non sarete mai soli. I vostri compagni e le vostre compagne saranno al vostro fianco, e insieme potrete affrontare ogni sfida. La scuola è anche il luogo delle relazioni, dell’amicizia e della condivisione. Coltivate queste relazioni con cura, perché è attraverso il confronto e il dialogo che si cresce, che si impara a capire il valore della diversità e della collaborazione.

Il mio augurio, come giovane sindaco che crede profondamente nella forza della vostra generazione, è che viviate questi anni con passione, senza paura di sognare in grande. Ognuno di voi ha un talento, una scintilla, qualcosa di unico da offrire. Non abbiate timore di esplorare, di sbagliare, di mettervi alla prova. Ogni passo, anche quelli più incerti, vi condurrà più vicini ai vostri obiettivi.

E ricordate: il futuro non è un luogo lontano, ma si costruisce ogni giorno con le scelte che fate, con la passione che mettete nelle cose, con il coraggio di affrontare le sfide. Siate protagonisti del vostro cammino, credete in voi stessi e nei vostri sogni, e non smettete mai di guardare il mondo con occhi curiosi e aperti.

Vi auguro un anno scolastico ricco di scoperte, di amicizie, di momenti indimenticabili. Che la scuola sia per voi un luogo di crescita, di ispirazione e di speranza.

Con affetto e fiducia nel vostro futuro”