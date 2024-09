De Rossi verso il Genoa “Squadra tosta, ma siamo pronti”

ROMA (ITALPRESS) – “Stiamo cercando di prepararci al modo in cui

si comporta il Genoa quando affronta le grandi squadre. Sono

tosti, ordinati, hanno messo in difficoltà l’Inter. Hanno perso

pezzi importanti, ma ne hanno di grande qualità. Campo

affascinante, l’orario non mi fa impazzire, ma siamo pronti

mentalmente e tatticamente”. Sono queste le parole dell’allenatore della Roma, Daniele De Rossi, in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Genoa. “Sappiamo che non sono una squadra ossessionata dal possesso palla, come del resto lo siamo noi – ha proseguito il tecnico giallorosso -. Penso che ogni formazione debba preparare la partita in base alle proprie necessità: se noi pensiamo di voler essere più pungenti in fase offensiva servirà il possesso. La verticalità è la cosa che chiediamo più spesso. Io penso che la mia squadra debba dominare il gioco; che non vuol dire per forza avere la palla, ma magari controllare le altre fasi del gioco”, ha concluso De Rossi.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).