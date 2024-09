San Cesario, inaugura la nuova sede di medici di famiglia e pediatri di libera scelta

Ambulatori di medici di famiglia e pediatri di libera scelta insieme in un’unica sede per offrire ai cittadini un punto di riferimento sanitario unico e continuativo grazie alla sinergia tra Ausl, Comune e i professionisti sanitari del Distretto. E’ un progetto innovativo quello che prenderà il via lunedì 16 settembre a San Cesario sul Panaro nella ex sede del Municipio, in Corso Libertà 66, completamente ristrutturata grazie ad un investimento del Comune di oltre 250.000 euro.

Nella sede sono stati ricavati gli ambulatori dei medici di medicina generale già presenti sul territorio a cui si aggiungerà un terzo medico che ha aperto l’ambulatorio a Castelfranco Emilia ma un giorno alla settimana presterà servizio a San Cesario. L’integrazione tra i due comuni è infatti un punto di forza del progetto soprattutto per l’assistenza sanitaria pediatrica a San Cesario che sarà garantita, come già annunciato nei mesi scorsi, dalle professioniste della Pediatria di gruppo ‘Grillo parlante’ di Castelfranco che, a rotazione su quattro giorni a settimana, riceveranno nell’ambulatorio di San Cesario. I genitori dei piccoli pazienti, sia di Castelfranco sia di San Cesario, potranno continuare a fare riferimento alle segretarie delle dottoresse con gli stessi numeri telefonici (sia di segreteria sia i numeri di cellulare delle singole professioniste). Le segretarie, in base al bisogno e alla disponibilità dei genitori, indirizzeranno le visite di volta in volta nelle due sedi. I pazienti dei medici di famiglia potranno continuare a prendere appuntamento attraverso i numeri di telefono cellulare già conosciuti o pubblicati sul sito dell’Ausl di Modena in attesa che, a breve, si attivi un’unica segreteria telefonica.

Grazie alla sinergia tra i professionisti, le realtà di associazionismo (sia della medicina generale che della pediatria) garantiscono assistenza sanitaria favorita dalla condivisione di dati e informazioni sui pazienti, in modo tale che ogni professionista sia in grado di rispondere al bisogno di un cittadino accedendo alla sua cartella. Un progetto reso possibile grazie all’impegno del Comune di San Cesario sul Panaro che ha ristrutturato gli spazi dell’ex Municipio rendendoli disponibili per i professionisti sanitari ad un canone calmierato.

Per presentare ai cittadini questa nuova sede l’Ausl di Modena ha organizzato assieme al Comune di San Cesario un open day che si terrà sabato 14 settembre dalle 17 alle 19. Le porte dell’ex Municipio saranno aperte per consentire a tutti di vedere gli spazi e i professionisti sanitari saranno a disposizione per chiarire dubbi e fornire informazioni. Sarà un momento di conoscenza ma anche di festa soprattutto per i piccoli pazienti e le loro famiglie: le volontarie dell’associazione ‘Nati per leggere’ proporranno letture per i bambini mentre le mamme volontarie dell’associazione ‘AllattiAmo 0-12’ forniranno informazioni sull’allattamento e mostreranno come si indossano le fasce porta-bimbo. Saranno presenti anche i professionisti della Pediatria di comunità con una dimostrazione pratica di come si mettono in sicurezza gli spazi domestici per tutelare i bambini grazie ad una simulazione di cucina e l’infermiera di comunità. Sarà presente la Direttrice generale di Ausl Modena Anna Maria Petrini, il sindaco di San Cesario sul Panaro Francesco Zuffi, la Direttrice sanitaria del Distretto di Castelfranco Emilia Cristina Maccaferri, la segretaria provinciale Federazione italiana medici pediatri Silvia Cattani (pediatra che partecipa al progetto) e una rappresentanza dei medici di medicina generale.

“L’inaugurazione di questa nuova realtà di gruppo per i medici di medicina generale e pediatri di libera scelta a San Cesario sul Panaro dimostra che è costante e totale il nostro impegno nel garantire le cure primarie in tutto il territorio della provincia di Modena con nuove soluzioni organizzative che affrontano anche il problema, di livello nazionale, della carenza di medici – sottolinea la Direttrice generale dell’Ausl di Modena Anna Maria Petrini – ringraziamo i professionisti sanitari e l’amministrazione comunale che, in questo caso come in altre realtà della provincia, hanno unito le forze per mantenere l’assistenza sanitaria nel cuore dei territori dove le persone vivono”.

“Si tratta di un progetto di grande valore per la nostra comunità – spiega il Sindaco Francesco Zuffi – che pone al centro le persone e mira a rafforzare l’assistenza di base attraverso la collaborazione fra Comune, AUSL e i professionisti che operano sul territorio. Il progetto pone anche le basi per creare nuovi percorsi e servizi, che troveranno nella nuova struttura una base comune per lo sviluppo di queste sinergie. Con questo importante investimento, – continua Zuffi – la nostra Amministrazione ha voluto dare un segnale di attenzione forte a un tema che riteniamo fondamentale per la vita dei cittadini, quello delle politiche sanitaria e assistenziali”.