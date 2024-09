Kerakoll in merito all’incidente presso il cantiere di via Pedemontana

Con riferimento all’incidente avvenuto ieri pomeriggio all’interno del cantiere del nuovo polo industriale del Gruppo in costruzione presso Via Pedemontana a Sassuolo, Kerakoll esprime innanzitutto profondo dispiacere per l’accaduto e la più sentita vicinanza all’operaio coinvolto e alla sua famiglia.

Specifica inoltre che l’incidente non è avvenuto all’interno del Kerakoll GreenLab, come erroneamente riportato da alcuni organi di stampa, bensì nell’area in cui è in corso di realizzazione il nuovo sito industriale.

L’operaio coinvolto è un dipendente della ditta esterna di montaggi MOCAM srl, al lavoro nel cantiere in qualità di sub-contractor. Al momento dell’incidente, intorno alle 15.30, era in corso una ordinaria manovra di movimentazione di una piattaforma aerea, durante la quale l’operaio ha purtroppo subito il grave infortunio.

Per quanto risulta a Kerakoll e Garc S.p.A. Società Benefit, la primaria azienda del settore costruzioni a cui sono affidati i lavori in qualità di main contractor, tutte le procedure di sicurezza previste erano state regolarmente attivate al momento del sinistro. Le aziende si sono messe immediatamente a disposizione delle autorità competenti per collaborare al fine di ricostruire la dinamica dell’accaduto e verificarne le cause nel più breve tempo possibile.

La AUSL di Sassuolo è intervenuta sul luogo dell’incidente per effettuare i controlli previsti in questo tipo di circostanze, all’esito dei quali non ha segnalato rilievi né riscontrato irregolarità di alcun genere. Il cantiere è rimasto sempre regolarmente operativo.

La tutela della salute e sicurezza dei lavoratori è un obiettivo fondamentale di Kerakoll, che da sempre pone la massima attenzione nel garantire i migliori standard di sicurezza in tutti i contesti lavorativi, dai processi di selezione delle aziende partner alla formazione del personale.