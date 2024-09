Ospedale e Florim, nel centro di formazione anche Unimore

Anche l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia (UNIMORE) parteciperà al progetto del Centro Salute e Formazione Florim, gestito dall’Ospedale di Sassuolo SpA. Il centro, nato nel 2014 e ospitato all’interno della sede Florim di Fiorano, è un unicum in fatto di formazione professionale rivolta al personale sanitario, che conta anche su un sistema all’avanguardia nella simulazione medica avanzata.

L’avvio della collaborazione con l’Università, siglato lo scorso luglio, segna un passo avanti importante nel percorso di crescita del centro, nel quale già diverse aziende sanitarie locali hanno realizzato con l’Ospedale di Sassuolo eventi formativi interaziendali, avvalendosi degli istruttori dell’ospedale sassolese e del coordinamento della Formazione, sotto la Direzione Scientifica della Dott.ssa Marcella Camellini. Solo nel 2024, nel Centro, sono stati promossi 65 corsi per un totale di oltre 8.500 ore di formazione e 900 operatori sanitari coinvolti.

Il Magnifico Rettore, Prof. Carlo Adolfo Porro, insieme al Presidente di Florim SpA SB Dott. Claudio Lucchese, al Direttore Generale dell’Ospedale di Sassuolo Stefano Reggiani, e al Direttore del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche Materno-infantili e dell’Adulto Prof. Antonello Pietrangelo, hanno partecipato questa mattina all’evento che ha preceduto il tavolo di lavoro in preparazione di un Corso organizzato dal Prof. Alberto Barbieri, Direttore della Scuola di Specializzazione in Anestesia, Rianimazione, Terapia Intensiva e del Dolore e dalla Dott.ssa Elisabetta Bertellini, che vedrà il 20 settembre prossimo una giornata di formazione specialistica su “Advanced simulation in anaesthesia & intensive care”.

“Poter lavorare a fianco dell’Università – spiega Reggiani, Direttore Generale dell’Ospedale di Sassuolo – è un’occasione unica. La partecipazione di UNIMORE a questo ambizioso progetto dimostra la capacità attrattiva del Centro. In ambito di formazione professionale per i sanitari, infatti, questa è un’eccellenza a livello nazionale”.

“Il Centro Salute e Formazione rappresenta un progetto unico nel suo genere in cui ho sempre creduto fortemente, frutto di una sinergia virtuosa tra Florim e l’Ospedale di Sassuolo. – dichiara il Dottor Lucchese, Presidente di Florim Spa SB – Con grande orgoglio la collaborazione ora si amplia coinvolgendo l’Università di Modena e Reggio Emilia. Siamo fieri di poter contribuire attivamente alla salute e alla formazione di qualità, creando un impatto positivo e duraturo per il nostro territorio.”

“L’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia – sottolinea il Magnifico Rettore di UNIMORE, Prof. Carlo Adolfo Porro – è lieta di poter contribuire, attraverso il proprio patrimonio di competenze e conoscenze, al percorso di formazione per i propri specializzandi e per il personale sanitario, in sinergia con Florim e l’Ospedale di Sassuolo: l’accordo di collaborazione è un ulteriore passo nel nostro impegno di partenariato con il mondo privato per la formazione avanzata e la promozione della ricerca applicata. In particolare, la simulazione medica avanzata è fondamentale per il miglioramento delle competenze cliniche e, di conseguenza, per la qualità delle cure offerte ai pazienti. La partecipazione a questo progetto innovativo conferma la volontà dell’Ateneo di essere sempre più protagonista nei percorsi di innovazione formativa, in particolare a beneficio del sistema sanitario”.